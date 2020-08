Nieuwe testopstelling moet voorkomen dat windturbines instorten onder hun eigen gewicht

Een consortium van GE Renewable Energy, LM Wind Power en TNO Wind Energy zal de grootste testopstelling voor windturbinebladen in zijn soort bouwen. In deze testopstelling kunnen de reusachtige rotorbladen onder verschillende omstandigheden worden getest. De installatie wordt gebouwd in het kader van het driejarige STRETCH project, met gedeeltelijke financiering door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. De bouw van de testfaciliteit in het WMC Technology Center van LM Wind Power in Wieringerwerf wordt naar verwachting in november 2020 afgerond.

Windturbines blijven in omvang toenemen om de kosten van windenergie per kWh te verlagen. Dit vergt grote inspanningen op het gebied van innovatie en technologische ontwikkeling. De testinstallatie zal het mogelijk maken om de sterkte en het dynamisch gedrag van de bladen van de windturbines te verifiëren onder de enorme mechanische belastingen die worden veroorzaakt door de grote wieken. De in het project opgedane kennis zal worden gebruikt om de bestaande ontwerpgereedschappen te verbeteren.

Zonder innovaties worden turbines te zwaar en te duur

Peter Eecen, R&D manager TNO Wind Energy: “Grotere turbines zijn essentieel om de broodnodige energietransitie vorm te geven. Zonder innovaties zouden grotere turbines te zwaar en te duur worden om commercieel rendabel te zijn. Snelle innovatie in het ontwerp van windturbinebladen en -rotoren, materialen, constructie en productie hebben de schaalvergroting van offshore-windturbines wereldwijd haalbaar en aantrekkelijk gemaakt. We zijn blij met deze kans om samen te werken met de Nederlandse overheid, GE Renewable Energy en LM Wind Power om het begrip van de rotortechnologie te bevorderen, wat uiteindelijk zal bijdragen aan betere ontwerpen die duurzame windenergie nog betrouwbaarder en betaalbaarder helpen maken.”

Hanif Mashal, Vice President of Engineering van het Deense LM Wind Power stelt: “Het opzetten van de meest geavanceerde en grootste rotortestinstallatie in zijn soort toont onze inzet om inzichten te ontwikkelen in rotortechnologie die verder gaat dan alleen de productie van bladen. Met deze innovatieve rotorinstallatie zullen we in staat zijn om de pitch lagers en het pitch systeem die de windturbinebladen aan de naaf bevestigen in eigen huis te verifiëren en het mogelijk te maken om de opgevangen energie te maximaliseren en tegelijkertijd de belasting op de windturbine te verminderen. Dit vermogen zal onze klanten een beter inzicht geven in het dynamische gedrag van grote onshore en offshore rotoren en zal LM Wind Power helpen bij het ontwerpen van ultra-grote rotorbladen door de bestaande ontwerpen uit te rekken en te verbeteren.”