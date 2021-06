Siemens Digital Industries Software brengt Simcenter™ Studio-software op de markt, een webapplicatie gericht op het sneller ontdekken van betere systeemarchitecturen. Simcenter Studio moet een concurrentievoordeel bieden door bij het ontwerpen van producten in kortere tijd de best mogelijke systeemarchitecturen te vinden. Daarbij worden duizenden mogelijkheden doorzocht met behulp van kunstmatige intelligentie en systeemsimulatie. ‘Deze resultaten worden automatisch gegenereerd om te voldoen aan de ontwerpeisen van de gebruiker en leveren sneller dan ooit tevoren specifieke systeemarchitecturen op’, aldus persinformatie van Siemens. Deze op AI gebaseerde generatie van systeemarchitecturen is de nieuwste toevoeging aan Simcenter™-software binnen het Xcelerator™-portfolio van Siemens.

Vandaag de dag vertrouwen engineers op individuele expertise en bekende regels, en evalueren ze slechts een beperkt aantal systeemarchitectuurvarianten voordat ze het “juiste” concept kiezen voor tijdgevoelige projecten. ‘Simcenter Studio stelt organisaties in staat deze hindernissen te overwinnen door gebruik te maken van op AI gebaseerde technieken om de ontwerpruimte enorm uit te breiden en snelle evaluaties van systeemconcepten uit te voeren om de meest veelbelovende ontwerpen eerder in het ontwikkelingsprogramma te identificeren.’

‘Leiderschap getoond’

Deze nieuwe generatieve engineering-benadering voor het ontwerpen van complexe systemen heeft toepassingen in diverse industrieën, waaronder de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart en zware machines. ‘De uitbreiding van generatieve methoden naar systeemarchitecturen zal een duidelijk concurrentievoordeel opleveren voor bedrijven die complexe systemen ontwerpen’, aldus Peter Bilello, President en CEO van CIMdata. ‘Met de introductie van dit nieuwe aanbod heeft Siemens leiderschap getoond door AI en systeemsimulatie samen te brengen voor de conceptuele fasen van systeemontwerp.’

Meer over generative engineering voor systeemarchitecturen is vinden in deze online presentatie.