Nieuwe Siemens locatie-software laat realtime zien waar onderdeel, order of klant zich bevindt

Siemens heeft nieuwe software “Location Intelligence” geïntroduceerd die het lokalisatieplatform Simatic RTLS (Real-Time Locating System) uitbreidt met de digital twin voor performance. De web-gebaseerde software analyseert en visualiseert bewegingsgegevens, verwerkt gebeurtenissen en is direct toegankelijk vanuit lokale ERP- of MES-systemen. De op basis van positiegegevens verkregen intelligentie biedt de gebruiker een uitgebreid overzicht van materiaalstromen, orderinformatie of mogelijke probleemgebieden.

De transponder-ID is gekoppeld aan de bestaande ordergegevens. Afhankelijk van de processtap en de orderstatus kan de orderinformatie vervolgens op de Simatic RTLS ePaper-transponders worden weergegeven, waardoor een papierloze oplossing wordt geboden. Location Intelligence biedt gebruikers eveneens de mogelijkheid afzonderlijke werkstukken of de gehele order in real-time te volgen. Wanneer de order-ID wordt ingevoerd, worden de real-time posities van de gekoppelde transponders op de digitale kaart van de klant weergegeven.

De op deze manier verkregen transparantie maakt een individuele optimalisatie van de productie- en logistieke processen mogelijk. De sleutel daartoe zijn de zogenoemde geofences (virtueel gedefinieerde gebieden). Deze kunnen in de software worden aangemaakt door middel van drag & drop om te detecteren wanneer een klant bepaalde gebieden binnenkomt of verlaat. De bijbehorende entry- en exit-events kunnen statistisch worden geëvalueerd, gevisualiseerd of gekoppeld aan aanvullende acties.

Daarnaast leidt de combinatie van locatie- en bedrijfsinformatie tot transparante processen: zoekopdrachten worden tot een minimum beperkt omdat de posities van alle relevante objecten op verschillende terminals in real-time worden gevisualiseerd. Knelpunten of afwijkingen in de productieplanning kunnen met geofences eenvoudig worden vermeden. Tegelijkertijd brengen de real-time analyses nog niet ontdekte optimalisatiemogelijkheden in de fabriek aan het licht en ondersteunen ze snelle besluitvorming.

‘Snel reageren’

De Location Intelligence-software is inmiddels geïmplementeerd bij Materials Solutions in het Britse Worcester. Dat heeft een nieuwe fabriek voorzien van een lokalisatie-infrastructuur om geautomatiseerde productieprocessen mogelijk te maken. “Vooral omdat we de machines steeds opnieuw moeten herconfigureren en ook verschillende toepassingen moeten ondersteunen is SIMATIC RTLS is de juiste keuze”, aldus Nicholas Turner, project manager van de RTLS rollout bij Materials Solutions. Ook bij het Duitse OV-bedrijf ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG is de software toegepast voor het gemakkelijk optimaliseren van dienstregelingen. “De automatische planning zorgt ervoor dat op betrouwbare wijze wordt voldaan aan de eisen van de dienstregelingen. Bij wijzigingen is het mogelijk om snel genoeg te kunnen reageren. De digitale tweeling voor treinen en bussen bespaart zo geld en verhoogt de tevredenheid van de passagiers.”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.