Vanwege corona werd de tweejaarlijkse World Solar Challenge in Australië dit jaar afgelast. In plaats daarvan strijden de zonneraceauto’s in oktober dit jaar in de Solar Challenge Morocco, die begint en eindigt in de havenstad Agadir. Een deel van het ruim 2.500 kilometer lange parcours loopt door de Sahara. Net als bij de eerdere edities van deze wedstrijd vroeg Solar Team Twente – het team van studenten van onder andere de Universiteit Twente – aan 3T, expert op het vlak van elektronica en embedded systemen met 75 medewerkers en vestigingen in Enschede en Eindhoven, zijn knowhow in te brengen. ‘Wij hebben al jarenlang een relatie met de UT, waar ook onze roots liggen. En sinds ons 25-jarig bestaan in 2019 zijn we tevens hoofdsponsor van dit project’, vertelt Richard Mijnheer, ceo van 3T.

Om innovatie te stimuleren en deelnemende teams uit te dagen, worden bij elke race in het wedstrijdreglement een aantal nieuwe technische eisen opgenomen. ‘Dit keer is bijvoorbeeld een raceauto met drie wielen toegestaan. Wil je aan de top mee blijven doen, dan moet je dus een nieuwe auto bouwen’, stelt Jan Lenssen, engineer bij 3T. ‘Voor Red Horizon (zo heet de auto van deze editie, red.) hebben wij kennis geleverd voor de motor en zelf een volledig nieuwe motor controller ontworpen. Daarbij hebben we met de nieuwste vermogenselektronica voortgebouwd op ons VIPER-platform, dat verder is ontwikkeld om de motor zo efficiënt mogelijk aan te sturen. Dat zit deels in de onderdelen die we gebruiken, zoals galliumnitride, een nieuw halfgeleidermateriaal. En verder in de kennis van de motoraansturing zelf; daar viel ook nog het een en ander te winnen.’

De nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een procenten hogere energie-efficiëntie (‘de exacte getallen zijn natuurlijk geheim’), van wezenlijk belang voor de race. Lenssen: ‘Het team doet zijn uiterste best om enkele minuten eerder dan de concurrentie binnen te komen en heeft daar maanden werk in gestoken. Ik kan wel zeggen dat de motor controller al dat werk de moeite waard maakt en minimaal een paar minuten tijdwinst zal opleveren.’

Na de laatste tests en optimalisaties wordt de auto naar Marokko verscheept. Mijnheer hoopt de samenwerking Solar Team Twente naar een hoger plan te tillen. ‘Voor onszelf heeft het een positief effect bij recruitment en voor onze medewerkers is het, naast de normale werkzaamheden, een leuk project waarbij ze ook nog allerlei extra kennis opdoen.’