Nieuwe module Exact en Tradecloud moet ketensamenwerking sneller, veiliger en foutlozer maken

Tradecloud, het supply chain platform voor de industrie, en Exact lanceren samen de module ‘Supply Chain Connector’. Die moet het veel eenvoudiger maken voor Exact gebruikers om digitaal samen te werken met hun leveranciers of klanten, om tot ketenintegratie te komen.

Onder ketenintegratie verstaan de partners het delen van gegevens over producten en orders tussen samenwerkende bedrijven zoals productiebedrijven met handelsbedrijven. Onderling wisselen ze productinformatie uit, orders, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen. Tegenwoordig gebeurt veel van deze gegevensuitwisseling nog met email, telefoon, en pdf-documenten. Ook EDI (Electronic Data Interchange) is minder geschikt voor de dynamische processen in de industrie. De industrie in Europa is daarom, via het Smart Industry initiatief, gestart met een vorm van digitale ketensamenwerking waarbij uitsluitend elektronische berichten worden uitgewisseld. Dit is sneller en foutlozer dan met niet-digitale middelen, en goedkoper en veiliger dan met EDI, aldus persinformatie van Tradecloud.

Als voordelen van de module worden genoemd:

• Eén interface met de buitenwereld i.p.v. vele N:N connecties

• Gebruik maken van standaard berichten en standaard software

• Snelle implementatie en lagere kosten

• Gebruik maken van bestaande standaarden en netwerken (zoals SCSN)

Wat levert het op?

Volgens de informatie besparen gebruikers tot 50% minder handmatig werk. En naast kostenbesparingen zorgt de module dat sneller en flexibeler de supply chain kan worden aangestuurd, van waarde, zeker tijdens een pandemie. Digitaliseren is noodzakelijk om snel te kunnen reageren en voorbereid te zijn op veranderende marktomstandigheden, aldus Tradecloud.

Auke Hylarides, Principal Product Marketing bij Exact: “Onze samenwerking met Tradecloud heeft al geleid tot meerdere Exact Globe gebruikers, die via het platform hun leveranciers digitaal hebben aangesloten. Hierdoor besparen ze kosten, wordt de doorlooptijd verkort en ze sturen ze alleen nog op uitzonderingen.” Tonnis de Boer, directeur bij Tradecloud: “Met deze nieuwe ERP Connector kunnen we bedrijven met Exact Globe als ERP helpen om handmatig werk te automatiseren en sneller samen te werken met hun leveranciers of klanten. We zijn blij om onze samenwerking met Exact uit te breiden, samen kunnen we bedrijven in de industrie en handel een toekomstbestendig ERP systeem bieden en we zijn blij om als partner samen te werken.”