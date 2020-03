Nieuwe lichting imec.istart uit record aantal inzendingen

Imec presenteert de elf nieuwe startups van het imec.istart business accelerator programma. De nieuwe istarters werden geselecteerd uit een record aantal inzendingen. Ze vertegenwoordigen ook deze keer de hele breedte aan domeinen waarop imec.istart zich richt: van AI en databeheer tot wearable health, industry 4.0, smart mobility, enz. Van 4 mei tot 1 juni loopt de volgende open call voor deelname.

“Naast de cruciale financiering die imec.istart biedt, is ook imecs industrieel netwerk een grote troef voor de starters, omdat het hen inzicht biedt in buitenlandse markten, en hun reikwijdte en groeimogelijkheden verhoogt,” zegt Sven De Cleyn, programma manager imec.istart. “Elke starter krijgt ondersteuning die aangepast is aan zijn specifieke markt. We zijn dan ook blij dat in deze lichting alle marktsegmenten vertegenwoordigd zijn waarop imec.istart inzet: (1) logistiek, mobiliteit & slimme steden, (2) gezondheid, (3) media, telecom & entertainment, (4) fintech, insurtech & cybersecurity, (5) HRtech & learntech, (6) Industry 4.0 en (7) sportstech.”

EisphorIA: artificiële intelligentie voor juristen

EisphorIA is een modulaire oplossing die de inhoud van gestructureerde of ongestructureerde juridische gegevens beheert dankzij zelflerende algoritmes. Hierdoor kunnen juristen tijd besparen en efficiënter werken door een dieper inzicht in de inhoud van de gegevens en hun onderlinge relaties.

Grizit: loopt gesmeerd naar industrie 4.0

Grizit brengt een intelligente onderhoudsoplossing op de markt die elke handmatige smering van industriële productiefaciliteiten monitort en optimaliseert om (onverwachte) downtime te verminderen. Door een reeks uiterst gebruiksvriendelijke producten op de markt te brengen en gebruik te maken van voorspellende data van het machinepark wil Grizit verregaande ontwikkelingen realiseren in mens-machine communicatie.

HyLyght: digitaal platform voor getalenteerde sporters

HyLyght stelt zich als ambitie om een digitaal platform te ontwikkelen voor het ontdekken van toptalenten in de sportwereld en voor hun baseline screening. Het integreert sport-wetenschappelijke kennis en gegevens die ook atleten kan helpen om zich te ontwikkelen en blessures te vermijden.

IP Metro: bescherming van IP door online monitoring

IP Metro bedient toonaangevende klanten met slimme monitoring-oplossingen om online inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op te sporen en tegen te gaan. De SaaS-oplossingen van IP Metro zijn enerzijds in het bijzonder dienstig voor merkhouders die het gebruik van hun merken op het internet willen nagaan, maar ook om schadelijke activiteiten zoals verkoop van namaakgoederen, phishing en malware efficiënt te bestrijden.

LifeLine: tracking wearable voor echte avonturiers

LifeLine bouwt aan de kleinste wearable die een satellietzender bevat en dus kan werken buiten het bereik van antennes voor mobiele telefonie. Met een totaalpakket van hardware, software en services biedt LifeLine een unieke oplossing die levensreddend kan zijn voor sporters en échte avonturiers in afgelegen gebieden.

moonbird: app voor gepersonaliseerde ademhalingsoefeningen

moonbird ontwikkelt het eerste handzame biofeedback apparaat voor gepersonaliseerde ademhalingsoefeningen. Dit helpt gebruikers om te ontspannen, sneller in te slapen of in een gewenste gemoedstoestand te komen.

OTIV: AI voor veiliger spoorverkeer

OTIV gebruikt artificiële intelligentie om de veiligheid van trams en spoorwegverkeer te verhogen. Dankzij hulpmiddelen voor bestuurders – zoals het in kaart brengen van andere weggebruikers en vermijden van ongevallen – die in de toekomst kunnen uitgroeien tot een autonome besturing van trams en treinen.

Tractonomy Robotics: robot-as-a-service

Tractonomy Robotics bouwt autonome mobiele robot (AMR) oplossingen voor het transport van industriële karren en paletten in productieomgevingen en magazijnen. Hun collaboratieve AMR’s gebruiken ruimtelijke Artificiële Intelligentie (AI) en geavanceerde mechanische technieken om een breed gamma aan karren tot 750kg te kunnen transporteren zonder enige wijziging aan de bestaande infrastructuur.

WHIZZGOLF: het slimme golfterrein

WHIZZGOLF brengt de realtime positie van golfers op een golfbaan in kaart en gebruikt deze data om het spel voor iedereen efficiënter en beter te maken (verhoog het speltempo, verminder langzaam spel, maak golf meer aantrekkelijk en plezierig).

Twee incubatieprojecten van imec geselecteerd voor imec.istart

Patrick Vandenameele, Director innovation management bij imec: “De aanwezigheid van alweer twee imec incubatieprojecten in de selectie toont het resultaat van de samenwerking tussen imec.istart en het spin-off team van imec. Het spin-off team maakt de brug van het initieel idee van de starter naar een prototype, en het helpt het startende bedrijf bij het uitbouwen van het team. Daardoor stijgt de kans op selectie voor imec.istart. De geselecteerde startups ontvangen vervolgens via imec.istart een initiële investering die de opstart kan ondersteunen, en krijgen begeleiding bij hun acceleratie en opschaling. Die wisselwerking is zeer waardevol.”

Lopos: dierenwelzijn monitoren met wearables

Lopos, een incubatieproject van imec en de Universiteit Gent, wil met software en sensoren de positie en het gedrag van dieren monitoren. De startup richt zich op een waaier aan toepassingen in de veeteelt en het onderzoek, zoals dierenwelzijn, ziekte-detectie of prestatie-opvolging.

SHAVATAR: een app die je maat neemt

SHAVATAR, een incubatieproject van imec samen met de Universiteit Antwerpen, wil een unieke oplossing ontwikkelen voor het inschatten van maten en pasvormen via 3D visualisatie. Het bedrijf heeft als doel om zowel voor consumenten (B2C) als bedrijven (B2B) specifieke oplossingen te bieden door een accurate avatar te genereren van een consument zonder dat er een scanner aan te pas moet komen.