Metaalbewerker De Cromvoirtse heeft het eigen machinepark versterkt met meerdere investeringen. De eerste betreft een Bystronic-lasersnijmachine, die onlangs in bedrijf ging. Daarmee is de onderneming in Oisterwijk de eerste gebruiker binnen de Benelux. Ook heeft De Cromvoirtse twee gerobotiseerde kantbanken van LVD aangeschaft. De Dyna-Cell-bank is naar verwachting operationeel begin 2022, een paar maanden later moet dat ook gelden voor de Ulti-Form-bank van LVD. Volgens Bart van Gisbergen, hoofd verkoop bij De Cromvoirtse, passen de recente investeringen bij de door het bedrijf ingezette strategie voor meer automatisering. ‘Klanten maken sinds kort gebruik van ons geheel vernieuwde webportaal, waar ze 24/7 hun plaatmetaal kunnen bestellen. We willen hen niet alleen zo kort mogelijke levertijden bieden, maar ze diezelfde levertijden ook garanderen. Daar gaan naast de lasersnijder ook de twee LVD-banken bij helpen. Ze zijn bedoeld als capaciteitsuitbreiding en nemen ons veel manueel werk uit handen.’

Moeten beide banken dus de komende maanden in Oisterwijk gaan draaien, de Bystronic-lasersnijder doet dat al. De ByStar Fiber, zoals de machine heet, gaat net als drie andere lasers deel uitmaken van het volautomatische plaathandelingssysteem binnen De Cromvoirtse, biedt een snijbereik van 4×2 meter en heeft een vermogen van 15 kW. Juist dat laatste is een sterke verbetering ten opzichte van de 6 kW CO 2 -lasersnijder die De Cromvoirtse in 2012 aanschafte. ‘De ByStar gaat gemiddeld twee tot drie keer zo snel werken als z’n voorganger’, zegt Van Gisbergen. ‘Dat zorgt voor meer efficiency. En dat niet alleen, want terwijl hij veel meer output genereert, is daar met deze machine veel minder energie voor nodig. We besparen dus ook op ons stroomverbruik.’ Meer capaciteit, meer efficiency en meer besparingen: de recente investeringen gaan in Oisterwijk hun vruchten afwerpen, zo weet Van Gisbergen zeker. ‘Dit past precies bij wat we met onze automatisering en robotisering voor ogen hebben.’