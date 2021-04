Nieuwe kalibratiefaciliteit moet drempel waterstof tanken verlagen

VSL, ook bekend als het Nationaal Metrologisch Instituut, lanceert een mobiele kalibratiefaciliteit voor waterstof. Vanaf gisteren kan de mobiele faciliteit worden ingezet voor het kalibreren van waterstofpompen bij tankstations. Zo wil VSL bijdragen aan de inzetbaarheid van waterstof als vervanger van meer vervuilende brandstoffen.

Om waterstof commercieel aan te kunnen bieden naast bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, is het voor openbare waterstoftankstations wettelijk verplicht om de pompen te laten certificeren door een hiertoe aangewezen instantie. Op die manier weten afnemers van waterstof aan de pomp zeker dat ze de hoeveelheid ontvangen waarvoor ze hebben betaald.

Voor een certificering is een kalibratie van de waterstofpomp noodzakelijk. Hieruit moet blijken of de pomp aan de nauwkeurigheidseisen voldoet. Sinds vandaag biedt VSL als eerste in Nederland de houders van waterstoftankstations de mogelijkheid om hun pomp te laten kalibreren door middel van een mobiele kalibratiefaciliteit.

Energietransitie

In Nederland wordt stevig ingezet op het gebruik van waterstof in onder meer het openbaar vervoer, transport en particulier vervoer om de CO2-uitstoot te verminderen. Met behulp van de mobiele kalibratiefaciliteit van VSL kunnen tankstations nu de verplichte certificering voor het commercieel aanbieden van waterstof verkrijgen. De verwachting is dat vervoerders en particulieren daardoor op meer plekken kunnen tanken en het aantal vervoersmiddelen dat rijdt op waterstof zal groeien.

Fabienne van Booma, Managing Director VSL: “In het kader van de energietransitie, zullen steeds meer nieuwe vormen van brandstof worden gebruikt, zoals waterstof. Om drempels voor het gebruik van waterstof weg te nemen is het belangrijk dat afnemers erop kunnen vertrouwen dat de waterstofpompen bij tankstations accuraat zijn. Wij zijn er dan ook trots op dat wij met deze eerste mobiele kalibratiefaciliteit in Nederland kunnen bijdragen aan dat vertrouwen.”

Wegen is weten

Waterstof wordt afgerekend per kilo. De mobiele kalibratiefaciliteit van VSL tankt de waterstof zoals een auto dat zou doen en kan vervolgens exact wegen hoeveel brandstof er is afgenomen. Door dit te vergelijken met de meter op de pomp, kan exact worden bepaald of de meter correct is afgesteld. Het concept voor de mobiele unit is in Europees verband ontwikkeld. In Nederland is het de eerste beschikbare kalibratiefaciliteit voor waterstofpompen.