Nieuwe kalibratie-installatie VSL moet vertrouwen in en gebruik van LNG vergroten

VSL, ook bekend als het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, heeft de allereerste kalibratie- en testinstallatie voor vloeibaar aardgas in de wereld geopend. Met deze installatie en de bijbehorende meetstandaard helpt VSL vloeibaar aardgas op een verantwoorde manier in te zetten voor een duurzame maatschappij. Bijvoorbeeld in de transportsector, waar LNG steeds vaker wordt gebruikt ter vervanging van vervuilende brandstoffen zoals diesel of bunkerolie.

Vloeibaar aardgas, ofwel Liquefied Natural Gas (LNG), speelt een cruciale rol bij de energietransitie. Het terugdringen van het gebruik van vervuilende brandstoffen is een vereiste om de klimaatdoelstellingen te behalen. LNG biedt een schoner alternatief, met name voor notoire vervuilers in de transportsector zoals vrachtwagens, binnenvaart- en zeevaartschepen. In potentie zorgt de overstap op LNG, afhankelijk van de toepassing, voor significant lagere emissies van CO2, stikstofoxide en fijnstof. Voordat LNG wijdverspreid kan worden ingezet, moeten praktische problemen worden opgelost.

Probleem: exact en consistent meten

Eén van die problemen is de uitdaging om LNG exact en consistent te meten. Aardgas wordt pas vloeibaar bij een temperatuur van -162°C. Het is een grote technische uitdaging om meetapparatuur bij die extreme temperatuur correct te laten werken. Toch is de nauwkeurige werking van die meetapparatuur cruciaal. Gezien de volumes en massa waarin LNG wordt getransporteerd kan zelfs een kleine meetfout honderdduizenden euro’s kosten.

Als oplossing voor dit meetprobleem heeft VSL een installatie ontwikkeld waarmee LNG-flowmeters met LNG kunnen worden gekalibreerd, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Yokogawa, Endress+Hauser, Krohne, Emerson, Enagas, EffecTech, het Nationaal LNG Platform, Oil & Gas Systems, TTAC en andere partners. Hierdoor kunnen deze meters tot op de druppel nauwkeurig meten hoeveel LNG werkelijk wordt afgenomen. Dit schept meer vertrouwen in het gekochte product en stimuleert de wereldwijde handel in LNG.

Kennis over de samenstelling

Behalve de hoeveelheden kan met deze faciliteit ook veel kennis worden opgedaan over de samenstelling van LNG. Deze kennis is belangrijk, zodat de verhandelde hoeveelheid energie kan worden berekend. Alleen het meten van het volume en de massa is hiervoor niet voldoende. Daarom biedt VSL met deze faciliteit ook meet- en testmogelijkheden voor de betreffende bemonstering en analyseapparatuur. Voorts wordt de installatie van VSL ingezet voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de eigenschappen van LNG, het effect van LNG en het effect van de zeer koude omstandigheden op verschillende meetinstrumenten.

Niet teveel betalen

Fabienne van Booma, Managing Director VSL: “Voor de ontwikkeling van nieuwe technologie met grote potentie, zoals het gebruik van LNG als brandstof, is vertrouwen in het product en in de af te rekenen hoeveelheid cruciaal. Zowel consumenten als de industrie hebben standaarden nodig, waardoor ze erop kunnen vertrouwen dat ‘een kg of m3 LNG’ overal ter wereld exact hetzelfde betekent. Ik ben er trots op dat VSL als eerste metrologisch instituut ter wereld deze standaard heeft ontwikkeld.”