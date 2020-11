Begin volgend jaar moet er bij EPR een compleet nieuwe SMT-lijn staan. Een lijn waarop probleemloos grote series pcba’s geproduceerd kunnen worden. Het is één van de ingrepen aan de ‘achterkant’ van de Nijmeegse onderneming die de nieuwe directeur en mede-eigenaar Wilfred Boesveld (investeringsmaatschappij Chezz heeft 65 procent van de aandelen, Boesveld 25 procent) wil doorvoeren binnen de nieuwe groeistrategie. ‘Tot nog toe beperkten we ons tot de uitengineering, het maken van de lay-out van de pcba’s, de prototyping en de laagvolume productie, tot ongeveer 10.000 stuks. Maar we willen het complete traject gaan aanbieden, van de allereerste ideevorming samen met de klant tot en met de recycling van de pcba’s. De klant wil dat graag: met één partij zaken doen voor het volledige traject.’

Niet alleen is de SMT-lijn in bestelling, ook is de organisatie aangepast: ‘Voorheen werden opdrachten door drie verschillende afdelingen – orderdesk, inkoop en werkvoorbereiding – uitgevoerd en moest iedere keer het stokje worden overgegeven. Met misverstanden als gevolg. Nu hebben we drie klantfocusteams gevormd die elk een aantal klanten onder hun hoede nemen, tijdens het gehele traject. Zo leren de teamleden de klant – en ook de klant van de klant – beter kennen en heeft de klant steeds met dezelfde contactpersonen te maken. Omdat er geen overdracht van informatie van de ene naar de andere afdeling meer nodig is, zal de kwaliteit omhoog gaan en wordt de doorlooptijd korter. We werken nu ook met een groot dashboard waarop in één oogopslag te volgen is wat de status is van de diverse orders en waar de eventuele issues zitten zodat we deze vroegtijdig kunnen oplossen.’

Maar, om dat complete traject te kunnen aanbieden zijn ook veranderingen nodig aan de ‘voorkant’ van de onderneming. ‘We willen eerder bij de klant kunnen binnenstappen, voor het uitontwikkelen van zijn ideeën om vervolgens aan de hand van de functionele eisen tot een prototype te komen. Daartoe gaan we samenwerken met partners. Voor het designtraject ben ik inmiddels in gesprek met twee mechanisch-designhuizen en drie embedded-systeemhuizen. Voor fast prototyping zijn we in gesprek met twee andere bedrijven. Bij ons zit straks de voordeur. Van de afspraken die wij met onze partners maken, merkt de klant niets want hij heeft alleen met ons van doen. Natuurlijk, als de klant binnenkomt bij een van de partners, dan zit daar de voordeur.’ Wie die partijen zijn kan Boesveld nog niet verklappen – ‘de gesprekken lopen nog’ – maar hij heeft bewust gekozen voor gerenommeerde bedrijven uit het zuiden of het oosten van Nederland. ‘Eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar moet dit ecosysteem rond zijn’, zo klinkt het ambitieus.

Boesveld, hiervoor negen jaar hoger in de keten werkzaam, voor twee verschillende Bosch-bedrijven, is ervan overtuigd dat deze strategie aansluit bij de klantwensen: ‘Die wil voorkomen dat hij met twee suppliers geconfronteerd wordt die als het fout gaat naar elkaar wijzen, zoals ik zelf in vorige banen regelmatig heb meegemaakt. De klant wil alles zo veel mogelijk in één hand leggen.’ Bij wijze van bewijsvoering laat hij weten reeds een nieuwe klant binnen te hebben. Die wil de capaciteit van de nieuwe SMT-lijn meteen gaan benutten, voor de productie van twee grote series, een van 50.000 en een van 100.000 stuks. Die moet oplopen naar 400.000 stuks.