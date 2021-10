eLION omvat een volledig assortiment van: elektrische motorgeneratoren, omvormers en accessoires, op maat gemaakte tandwielkasten, hydrauliek en software.



Speciaal ontwikkeld voor de uitdagende omgevingen van off-highway toepassingen



Functionele veiligheid geïmplementeerd in de omvormer, volledig in overeenstemming met ISO 13849

Schaalbare portfolio met een nominaal vermogensbereik van 20 tot 200 kW (piek vermogen tot 400 kW) voor toepassingen in compacte en zware machines

Bosch Rexroth breidt zijn capaciteiten uit op het gebied van off-highway. Onder de naam eLion presenteert het bedrijf zijn portfolio van 700 V-componenten voor de elektrificatie van mobiele machines

Machinefabrikanten uit alle sectoren hebben erkend dat elektrische aandrijvingen een belangrijke bouwsteen zijn voor een toekomstbestendig duurzaam productportfolio. Om de elektrificatie van off-highway machines te ondersteunen en te promoten, presenteert Bosch Rexroth nu – zoals aangekondigd op de Bauma 2019 – met eLION, een uitgebreid portfolio van componenten voor de elektrificatie van mobiele machines.

Het officiële startschot voor eLION werd in september 2021 gegeven door Matthias Kielbassa, Product Area Manager Electrification, als onderdeel van een vakbeurs in Ulm. Bij de introductie benadrukte hij de drie belangrijkste eigenschappen van het nieuwe productplatform: schaalbaarheid, robuustheid en functionele veiligheid.

Schaalbaarheid door modulariteit

De elektrische 700 V eLION motor-generatoren van Bosch Rexroth dekken een nominaal vermogensbereik van 20 tot 200 kW (piekvermogen tot 400 kW) en leveren nominale koppels tot 1050 Nm en maximale koppels tot 2400 Nm. Ze zijn verkrijgbaar in vier bouwgroottes, elk met verschillende lengtes en motorwikkelconfiguraties en, afhankelijk van het ontwerp, als een snel of langzaam roterende variant. Dit resulteert in meer dan tachtig mogelijke configuraties. Het biedt fabrikanten de grootst mogelijke ontwerpvrijheid voor de elektrificatie van bestaande en nieuwe voertuigontwerpen.

eLION biedt ook omvormers aan in verschillende vermogensklassen met een continue stroom tot 300 A en een hoge overbelastingscapaciteit. De omvormers ondersteunen busspanningen van 400 tot 850V. Tandwielkasten met een hoge vermogensdichtheid voor wiel- en asaandrijvingen (eGFT en eGFZ) maken eveneens deel uit van het portfolio. Ze maken compacte aandrijfeenheden mogelijk voor een breed scala aan toepassingen.

Voor het gehele eLION-platform zijn BODAS-softwaremodules beschikbaar, evenals geschikte hydraulische componenten zoals axiale plunjerpompen. Andere elektrische componenten zoals DC/DC-omvormers, stroomverdelers, ingebouwde laders en hoogspanningskabels maken het assortiment compleet, zodat fabrikanten kunnen vertrouwen op holistische oplossingen, ongeacht de energiebron (bijv. hybride of batterij-elektrisch).

Gebruiksvoorwaarden en functionele veiligheid

Volgens Kielbassa vertrouwden de ontwikkelaars van eLION vanaf het begin op interne ervaring met elektrische industriële oplossingen en uitgebreide branchekennis van mobiele machines. Daarnaast was er de jarenlange expertise van Bosch op het gebied van elektromobiliteit. Dankzij de volledig nieuwe ontwikkeling van de componenten waren er geen compromissen nodig met betrekking tot de zware bedrijfsomstandigheden op het terrein.

De eLION-motorgeneratoren en -omvormers zijn dienovereenkomstig robuust: beide voldoen aan de afdichtingsbeschermingsklasse IP6K9K en kunnen worden gebruikt in het temperatuurbereik van -40° Celsius tot 85° Celsius. De temperatuurgrens van de motorgeneratoren is zelfs 100° Celsius. De schok- en trillingsbestendigheid van de eLION-componenten ligt bij 50 g schokken en 10 g trillingen. Bijzondere aandacht bij de productontwikkeling ging uit naar functionele en elektrische veiligheid. Zowel fabrikanten als gebruikers profiteren van de veiligheidsfuncties van de omvormer volgens ISO 13849.

Start productie in 2022

In pilots deden OEM’s zoals Kalmar of Sennebogen al positieve ervaringen op met eLION van Bosch Rexroth. Kielbassa kijkt dan ook uit naar de marktintroductie van het eLION-platform die gepland staat voor 2022. “Het doel is om onze technologie te gebruiken om een ​​toekomst vorm te geven met verhoogde efficiëntie, lagere geluidsemissies en minder luchtvervuiling. We hebben de juiste producten op het juiste moment en helpen tegelijkertijd onze klanten om hun marktpositie in mobiele werktuigen op een duurzame manier uit te bouwen.”