Nidec Netherlands heeft voor haar merk Control Techniques een nieuw partnernetwerk opgezet. Tom Hajee, Account Manager Distributie, heeft bestaande relaties versterkt en in de periode van januari tot en met april 2020 met negen partners een overeenkomst gesloten. Dankzij deze samenwerking ontstaat er een partnerschap voor de verkoop van Control Techniques frequentieregelaars voor de eindgebruikersmarkt.

Doel van het partnernetwerk

Control Techniques is als producent en leverancier van frequentie-, gelijkstroom- en servoregelaars actief op de Nederlandse markt en richt zich als aandrijfspecialist met name op de OEM en System Integrator markt. Via deze kanalen komen de regelaars ook bij eindgebruikers in de fabriek terecht. Hierdoor ontstaat een vervangingsmarkt. Dankzij een sterk partnernetwerk met voorraadhoudende partners die uitgebreide productkennis hebben, kan Control Techniques ook dit deel van de markt bedienen. De partners dienen als een verlengstuk van de Nidec Netherlands organisatie en bieden een landelijke dekking.

Partner netwerk

Met de volgende partners is een overeenkomst gesloten:

– Cincotech B.V. in Bergschenhoek

– Dynetics B.V. in Best

– Duursma B.V. in Apeldoorn, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Deventer, Enschede, Lelystad, Veenendaal, Zuidbroek en Zwolle

– Electro Drive Industrial Services B.V. in Hapert

– ERIKS B.V. in Alkmaar, Groningen, Roermond, Rotterdam en Schoonhoven

– Optimum Totaal Services B.V. in Uitgeest

– PLC Direct-Benelux B.V. in Scherpenzeel

– Salden Elektro B.V. in Born

– Sikking Controls B.V. in Nieuwegein

Nidec is wereldleider in de productie van elektromotoren, motorreductoren, generatoren en regelaars. Meer dan 6 miljard elektromotoren in de vermogensrange van 3 watt tot 75 Megawatt worden jaarlijks ingezet in tal van toepassingen. Control Techniques heeft een rijke historie in de ontwikkeling van frequentieregelaars en is in 1973 opgericht in Wales (VK). Sinds februari 2017 is Control Techniques onderdeel van Nidec en opereert het bedrijf onder de naam Nidec Netherlands B.V.

Control Techniques blijft als merknaam besta