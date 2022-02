Nieuw pand Motrac nu al weer te klein – bouw uitbreiding in maart van start

Motrac Industries betrok in 2021 in Zutphen een spiksplinternieuw, duurzaam en ruim pand. Het bedrijf draait zo goed, dat halverwege het jaar al bleek dat het pand te klein is voor alle toekomstige activiteiten. Dus gaat er een extra hal gebouwd worden. Maarten Vinkesteijn, Managing Director van Motrac Industries: “Toen we de grond aankochten had ik al een optie genomen op de grond achter ons pand. Voor de toekomst. Dat die toekomst nu al aan de orde zou zijn, dat had ik niet verwacht!”. De start van de bouw zal naar verwachting in maart 2022 zijn.

Motrac Industries, onderdeel van moederbedrijf Royal Reesink, bestaat al bijna 70 jaar. Lag een aantal jaren geleden de nadruk van het bedrijf nog vooral op hydrauliek, tegenwoordig is ook een indrukwekkend portfolio opgebouwd van elektrische aandrijvingen en componenten. Dat heeft geleid tot een behoorlijke groei van het bedrijf. Boris Schoepplein, CEO Royal Reesink: “Fantastisch om te zien dat door de groei zelfs het hagelnieuwe pand nu al weer te klein is. Daar kunnen we als Royal Reesink alleen maar trots op zijn!”

Innovatief en emissieloos

De vraag naar innovatieve elektrische oplossingen blijft toenemen. “Wij zijn daar een aantal jaren geleden, toen het allemaal nog in de kinderschoenen stond, ingedoken. We leren en ontwikkelen nog iedere dag”, legt Maarten Vinkesteijn uit. “Niet alleen ons bedrijf maar heel Royal Reesink. Milieuvriendelijke en innovatieve toepassingen staan hoog op onze Royal Agenda. Samen met onze zusterbedrijven hebben we al verschillende elektrisch aangedreven toepassingen ontwikkeld. Een prachtig voorbeeld is de RECO eTrac, onze eigen elektrische werktuigdrager, die we samen met Jean Heybroek hebben ontwikkeld. Deze machine is emissieloos, krachtig, wendbaar en is ergonomisch. We vinden het belangrijk dat iemand die met de RECO eTrac werkt, ook ergonomisch optimaal het werk uit kan voeren. Al onze toepassingen en producten zijn van hoge kwaliteit. Die combinatie is iets wat onze klanten aanspreekt”, vertelt Maarten Vinkesteijn.

Experts on the move!

Maarten Vinkesteijn: “Sinds de verhuizing naar ons nieuwe pand noemen we onszelf ‘Experts on the move!’ omdat we letterlijk en figuurlijk in beweging zijn en blijven. Daar hoort een pand bij dat ‘meebeweegt’ en een goede werkruimte biedt aan onze huidige en toekomstige experts. Als groeiend bedrijf hebben onze experts op dit moment naast ruimte ook nieuwe collega’s nodig om hun werk goed te kunnen doen. We kijken met zijn allen dan ook enorm uit naar nieuwe technische talenten. Ben je of ken je iemand die zich bij ons wil aansluiten, neem dan contact op!”, benadrukt Maarten.