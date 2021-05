Nieuw innovatiecentrum gebruikt licht om innovatie chips te versnellen

Het nieuwe Photonic Integration Technology Center (PITC) gaat de ontwikkeling van innovatieve chiptechnologie versnellen om wereldwijde technologische en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Op 2 juni 2021 ondertekenen PhotonDelta, de groeiversneller voor de Nederlandse geïntegreerde fotonica-industrie, onderzoeksinstituut TNO, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente een samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe Photonic Integration Technology Center (PITC) in Nederland. Het PITC gaat de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica versnellen, voor toepassingen zoals autonome mobiliteit, gezondheidszorg en datacommunicatie.

Geïntegreerde fotonica is een revolutionaire technologie waarmee chips kunnen worden gemaakt die enorme hoeveelheden data kunnen detecteren, opslaan en verwerken door het gebruik van licht in plaats van elektriciteit. Hierdoor kunnen nieuwe systemen en apparaten worden ontwikkeld, in aanvulling op huidige systemen met elektronische chips. Hiermee worden apparaten en systemen goedkoper, sneller, lichter, robuuster en betrouwbaarder, en verbruiken ze tegelijkertijd minder energie. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor toekomstige digitale oplossingen.

De brug tussen onderzoek en toepassing

Het nieuwe PITC is een onafhankelijk R&D en innovatiecentrum dat fotonische technologieën industrialiseert, partnerschappen onderhoudt, het fotonica-ecosysteem versterkt en het koppelt aan het wereldwijde klantenveld. Versnelde commercialisering van geïntegreerde fotonica Klanten krijgen in een vroeg stadium toegang tot kennis en technologie, waarbij de kosten en risico’s die horen bij de ontwikkeling worden gedeeld. De gezamenlijk ontwikkelde innovaties worden uitgebreid getest op betrouwbaarheid en stabiliteit, wat de weg naar uiteindelijke productie eenvoudiger maakt.

Aanbod PITC

De specifieke activiteiten van PITC zijn:

1. Technologie ontwikkelen in gezamenlijke innovatieprogramma’s

2. Zorgen voor een soepele overgang naar uiteindelijke productie en commercialisering

3. Toegang verschaffen tot high-tech infrastructuur en faciliteiten

4. Ondersteunen van talentontwikkeling voor bekwame vakmensen.

PITC is een samenwerkingsverband tussen PhotonDelta, TNO, de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven. PITC wordt mede mogelijk gemaakt door Brainport Development, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de regionale groeifondsen BOM en OostNL en de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.

PITC is gehuisvest in Nederland op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente.

Sleuteltechnologie

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van de provincie Noord-Brabant: “Innovatie is de sleutel tot een duurzame en toekomstbestendige economie. Fotonica is hierbij een van de sleuteltechnologieën met baanbrekende oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Ik ben blij dat de partners binnen het PITC de handen ineenslaan. Zo kunnen we innovaties versnellen en sneller naar de markt en onze inwoners brengen. Als wereldwijde voorloper op het gebied van fotonica ondersteunen we dit in Brabant van harte.”

Maatschappelijke uitdagingen

Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel is enthousiast over het openen van dit centrum. “Geïntegreerde fotonica is een sleuteltechnologie dat een belangrijke rol speelt in het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals snel maar energiezuinig dataverkeer of vroegtijdige diagnose van ziektes aan de hand van betaalbare biosensoren. De provincie Overijssel is de thuisbasis van een aantal bedrijven die experts zijn op dit gebied. Dankzij de activiteiten van het PITC worden de fantastische uitvindingen op het gebied van fotonische integratie omgezet in concrete producten voor de maakindustrie. Die zullen vervolgens onder andere worden geproduceerd in de provincie Overijssel.”