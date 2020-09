Een goed voorbeeld van deze samenwerking is het Dutch Electrolyzer-consortium, een van de vier sleutelprojecten die EIRES samen met de industrie ontwikkelt.

Slimme opslag en conversie

”Duurzame energie is mooi”, zegt Richard van de Sanden, wetenschappelijk directeur van EIRES, “maar het waait niet altijd als je het wil, en de zon schijnt ook niet altijd. Bovendien wil je energie soms in een andere vorm dan alleen stroom. Om te zorgen dat je altijd precies die energie krijgt waar en wanneer je hem nodig hebt, heb je slimme opslag en conversie nodig”.

“Met deze projecten proberen we antwoord te geven op de grootste uitdaging van de energietransitie: het gelijktijdig duurzaam maken van de energie-, transport- en chemische sector. Het gaat dus niet alleen over energie, maar ook over duurzame en hoogwaardige grondstoffen voor de chemie”.

Dutch Elektrolyzer | Stroom omzetten in waterstof voor later gebruik

De Dutch Electrolyzer is een consortium dat werkt aan het opzetten van de eerste productielijn voor elektrolyzers in Nederland. Elektrolyzers gebruiken elektrische stroom om een watermolecuul op te splitsen in waterstof en zuurstof. De apparaten hebben een positieve en een negatieve kant, net zoals een batterij. Aan de negatieve kant wordt waterstofgas opgewekt, en aan de positieve kant zuurstof.

Waterstof is een aantrekkelijk gas om grote hoeveelheden energie uit wind of zonnepanelen op te slaan. Het kan worden gebruikt als grondstof voor de chemische industrie, als input voor brandstofcellen om elektriciteit op te wekken én als schone brandstof.

Door het samenbrengen van de beste aspecten van de huidige alkalische en PEM-technologie wil het Dutch Electrolyzer-consortium kleinschalige modulaire apparaten bouwen waarvan de productie eenvoudig kan worden opgeschaald. Op deze manier kunnen elektrolyzers eenvoudig worden geïnstalleerd in wijken, of misschien zelfs in individuele windturbines. De TU/e en VDL Groep tekenden onlangs een intentieverklaring om samen deze technologie verder te gaan ontwikkelen.

Het Nederlandse Electrolyzer-consortium maakt deel uit van het EIRES-onderzoeksprogramma Chemistry for Sustainable Energy Systems, onder leiding van Marta Costa Figueiredo en Adriana Creatore.. Foto TUE.

Warmtebatterij | Zomerwarmte opslaan voor gebruik in de winter