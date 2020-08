Nieuw 3D-printmateriaal DSM geschikt voor printen robuuste auto-onderdelen

DSM, een wereldwijd opererend bedrijf actief op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaam leven, heeft vandaag een nieuw glass-filled polypropyleen (PP)-pelletmateriaal gelanceerd dat speciaal is ontwikkeld voor 3D-printing en dat een eenvoudige en consistente productie mogelijk maakt van structurele en veeleisende toepassingen met behulp van gesmolten-granulaatproductietechnologie. Experts van DSM Additive Manufacturing werkten eraan samen met 3D-printerfabrikanten. Aldus de onderneming uit Geleen in een persbericht.

Polypropyleen (PP) is vanwege zijn mechanische, thermische en chemische eigenschappen het op één na meest gebruikte polymeer ter wereld. Automobiel-, industriële of infrastructuurfabrikanten die op zoek zijn naar additieve productietechnologie voor lage volumes of gedecentraliseerde productie – waarbij het elimineren van gereedschap helpt om de kosten te verlagen – willen hetzelfde materiaal gebruiken als datgene waarmee ze vertrouwd zijn bij de traditionele productie. Om aan deze groeiende behoefte te voldoen, introduceert DSM een ‘glas gevuld’ PP voor de productie van gesmolten granulaat (FGF), geschikt voor de productie van additieven. Dit Arnilene® AM6001 GF (G) – de (G) staat voor granulaten – is afkomstig van hetzelfde basismateriaal dat wordt gebruikt bij de productie van grote volumes en is geoptimaliseerd voor FGF 3D printen. Door het combineren van materiaalkennis, expertise in modellering en simulatie, ontwerp voor additive (vs. traditionele productie) en printexpertise, heeft DSM alle gewenste mechanische, thermische en chemische prestaties van glass-filled PP veiliggesteld met de flexibiliteit van een bewezen 3D-proces. Het nieuwe Arnilene® AM6001 GF (G) is bij uitstek geschikt voor het direct printen van structurele, lichtgewicht toepassingen voor de automobielindustrie, infrastructuur en waterbeheer, en ook voor tooling.

Gevalideerd met 3D-printerfabrikanten

Experts van DSM Additive Manufacturing werkten samen met 3D-printerfabrikanten om het materiaal te valideren op diverse typen printers om het materiaal te optimaliseren voor FGF-printen. De lage CO2-voetafdruk van het materiaal, vanwege het lagere energieverbruik, en de lage LCA (Life Cycle Assessment), die inherent is aan de chemie van de PP, maken het materiaal tot een duurzame oplossing.

Geoff Gardner, directeur Innovaties van Additive Manufacturing bij DSM, gaf commentaar: “Beschikbaarheid van engineering-grade materialen met de juiste eigenschappen is de volgende stap in de additive manufacturing revolutie. Arnilene® AM6001 GF (G), ontwikkeld door onze experts, biedt industriële klanten een standaardmateriaal voor de industrie met robuuste mechanische, thermische en chemische prestaties in een additive manufacturing formaat. Door gebruik te maken van een materiaal waarmee ze al ervaring hebben, kunnen ze zich volledig richten op 3D-printing en de voordelen daarvan voor hun bedrijf.”