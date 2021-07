De productielocatie voor halfgeleiders in Newport werd voor het eerst opgericht in 1982 en heette oorspronkelijk INMOS. De huidige capaciteit is meer dan 35.000 200 mm wafer starts per maand voor een breed scala aan halfgeleidertechnologieën, variërend van MOSFET’s en Trench IGBT’s met waferverdunningsmethoden tot CMOS, analoge en samengestelde halfgeleiders. Het zal de strategische groeiambitie van Nexperia van 10 miljard USD ondersteunen en de productlijnen van Nexperia verrijken in IGBT, Analoge en samengestelde halfgeleiders parallel aan de huidige 8″-investeringen in de wafer fabs in Manchester en Hamburg. Deze overname verbetert de automotive-gekwalificeerde productleveringscapaciteit en het marktaandeel van Nexperia aanzienlijk.