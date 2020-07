Vanderlande heeft een contract getekend met Salling Group A/S – de grootste foodretailer in Denemarken en tevens eigenaar van Netto – voor de levering van STOREPICK, een gerobotiseerde, end-to-end magazijnoplossing voor de foodretailmarkt. Het systeem is ontworpen om de toekomstige groei te ondersteunen en zal tot 600 winkels in Denemarken van droge goederen voorzien.

Netto is de grootste winkelformule in zijn soort in het land en moest door de aanhoudende groei zijn supply chain verder optimaliseren met verdere automatisering. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om de STOREPICK-oplossing (automated case picking) van Vanderlande te implementeren in zijn distributiecentrum (DC) in Køge, en de installatie zal in januari 2021 beginnen.

STOREPICK maakt gebruik van state-of-the-art en bewezen technologie, die gemakkelijk kan worden geïntegreerd met elke bestaande installatie en kan worden uitgebreid door het modulaire ontwerp. Het systeem, dat is opgebouwd uit zogenaamde ‘functionele modules’, omvat robot- en handmatige depalletiseerstations, zes robotpalletiseermachines en de ADAPTO AS/RS van Vanderlande. Binnen ADAPTO zullen 60 shuttles meer dan 30 niveaus bestrijken, zodat er snel toegang is tot ongeveer 43.000 opslaglocaties.

“Met de STOREPICK-oplossing van Vanderlande willen we de ergonomische stromen in het Køge DC verbeteren”, zegt Netto’s Head of Logistics & Supply Chain Brian Svaerke. “STOREPICK zit perfect naast een hoogbouwsysteem van derden, een combinatie die wij zien als de optimale totaaloplossing voor onze behoeften. Met zijn bewezen staat van dienst zal Vanderlande een geautomatiseerd palletiseerrobotsysteem leveren dat nieuwe voordelen voor Netto zal ontsluiten”.

Vanderlande’s Managing Director Warehousing & Parcel James Cotton voegt hieraan toe: “We zijn verheugd dat we deze nieuwe samenwerking aangaan met Netto, die veel baat heeft bij STOREPICK – een belangrijk onderdeel van onze volgende generatie schaalbare oplossingen. In de competitieve foodretailomgeving biedt STOREPICK Netto een gestroomlijnd logistiek proces, maximale flexibiliteit en de mogelijkheid om zich tot ver in de toekomst aan te passen aan de veranderende bedrijfsbehoeften” Netto selecteert Vanderlande om de meest geavanceerde STOREPICK-oplossing te leveren.