Neste’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en hernieuwbare vliegtuigbrandstof die geraffineerd worden uit afval en residuen, zal tijdens het World Economic Forum 2020 in Davos, Zwitserland, hernieuwbare vliegtuigbrandstof (sustainable aviation fuel, SAF) leveren aan de luchthaven van Zurich. Dit is de eerste keer dat SAF beschikbaar is in Zwitserland.

Neste MY Renewable Jet Fuel™ heeft tot 80% minder koolstofuitstoot in vergelijking tot fossiele vliegtuigbrandstof. Door de samenwerking van Neste, Jet Aviation en de luchthaven van Zurich wordt de duurzame vliegtuigbrandstof vermengd met fossiele vliegtuigbrandstof. Daarna wordt de brandstof aangeboden aan alle zakelijke vluchten die vanaf Zurich worden uitgevoerd tijdens het World Economic Forum in Davos.

“Jet Aviation investeert in oplossingen die zakelijke luchtvaartbedrijven en hun exploitanten de keuze biedt om bij te dragen aan een duurzame luchtvaart. Met het belang van de toekomst in gedachten, biedt dit project wereldleiders die naar Zurich vliegen voor het WEF een duurzaam alternatief waaraan zij kunnen deelnemen. Dit is een belangrijk moment voor Jet Aviation om de duurzaamheidsdoelstellingen van de luchtvaartindustrie te ondersteunen”, zegt David Paddock, President van Jet Aviation.

“We zijn bijzonder enthousiast dat Neste MY Renewable Jet Fuel nu voor het eerst beschikbaar komt op de luchthaven van Zurich. De luchtvaartindustrie heeft duidelijke doelen gesteld om een duurzamere toekomst te realiseren. We zijn trots om onze samenwerking met Jet Aviation en Zurich Airport bekend te maken en om onze hernieuwbare brandstof aan te bieden aan bezoekers van het World Economic Forum op het moment dat wereldleiders bijeen komen. Onze hernieuwbare vliegtuigbrandstof draagt bij aan een efficiënte vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de luchtvaart. We zullen nauw blijven samenwerken met partners om de luchtvaartindustrie te ondersteunen bij het behalen van ambitieuze emissiereductiedoelstellingen”, zegt Thorsten Lange, Neste’s Executive Vice President voor Renewable Aviation.

De luchtvaart is een belangrijke speler in de wereldeconomie, het verbindt mensen en bedrijven over de hele wereld. Tegelijkertijd is de luchtvaartindustrie, die wereldwijd groeit, goed voor ongeveer 2-3% van de wereldwijde door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. De luchtvaartindustrie heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om luchtvaartgerelateerde emissies te verminderen. Hieronder vallen onder meer een koolstofneutrale groei vanaf 2020 en een vermindering van de netto-uitstoot van koolstof met 50% tegen 2050. Duurzame vliegtuigbrandstoffen worden gezien als een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Neste MY Renewable Jet Fuel wordt 100% geproduceerd hernieuwbare afval- en reststoffen op basis van Neste’s gepatenteerde NEXBTL-technologie. Vermengd met fossiele vliegtuigbrandstof is dit product volledig te gebruiken door de bestaande straalmotoren en infrastructuur voor brandstofdistributie. In de VS en Europa bedraagt de jaarlijkse productiecapaciteit van Neste momenteel 100.000 ton. Na de uitbreiding van de productie, zal Neste in 2022 de capaciteit hebben om ruim 1 miljoen ton hernieuwbare vliegtuigbrandstof te produceren.