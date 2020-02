Neste verhoogt volume hernieuwbare grondstoffen door samen te werken

Door Neste’s hernieuwbare producten werd in verschillende geografische markten de uitstoot van broeikasgas (GHG) in 2019 met in totaal 9,6 miljoen ton* verminderd. Dit komt overeen met de jaarlijkse koolstofuitstoot van 1,5 miljoen gemiddelde EU-burgers (bron: Wereldbank) of de verwijdering van 3,5 miljoen personenauto’s van de wegen gedurende één jaar. Aldus Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

“Neste richt zich op het helpen van klanten die actief zijn in de transportsector en in steden, in de luchtvaart en in de polymeer- en chemische industrie om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Wij zijn bijzonder trots om samen met onze klanten en partners te werken aan het verlagen van hun uitstoot van broeikasgassen met onze hernieuwbare producten, Neste MY Renewable Diesel™ en Neste MY Renewable Jet Fuel™. Dit zijn hoogwaardige, hernieuwbare en direct beschikbare oplossingen om transport- of luchtvaartgerelateerde uitstoot te verminderen”, zegt Peter Vanacker.

“Vorig jaar hebben we twee ambitieuze klimaatbeloftes gedaan. De eerste betreft het verminderen van broeikasgasuitstoot door de toepassing van hernieuwbare en circulaire oplossingen voor onze klanten. Hiermee besparen wij minstens 20 miljoen ton CO2-eq per jaar tot 2030. Een reductie van 7,9 miljoen ton broeikasgasuitstoot in 2018 en 9,6 miljoen ton in 2019 was een geweldige start. De tweede belofte is om de verlaging van de koolstofuitstoot van Neste’s productie voorop te laten lopen op de EU-klimaat- en energiedoelstellingen. Een concreet voorbeeld is onze langetermijnovereenkomst met betrekking tot windenergie op onze productielocaties in Finland”, vervolgt Vanacker.

Focus op capaciteit, innovatie en samenwerking

Neste heeft daarnaast de ambitie om zijn unieke wereldwijde platform voor afval- en restmateriaal uit te breiden. In 2019 bestond 80% van Neste’s jaarlijkse gebruik van hernieuwbare grondstoffen uit hernieuwbare afval- en reststoffen. Daarnaast investeert het bedrijf in de ontwikkeling van nieuwe schaalbare grondstoffen en vereiste technologieën, waarbij verder wordt gekeken dan de huidige grondstofbronnen. “Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel vormt tot succes. Door samenwerking kunnen we de sector vooruithelpen, de uitstoot verminderen en de klimaatcrisis aanpakken”, voegt Vanacker toe.

Al ruim tien jaar heeft Neste het volume van zijn hernieuwbare producten geleidelijk aan verhoogd, aldus gegevens van het bedrijf. Nu heeft het de capaciteit om op jaarbasis 3 miljoen ton hernieuwbare producten te produceren in zijn raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore. Van deze 3 miljoen ton bedraagt Neste’s jaarlijkse productiecapaciteit van hernieuwbare vliegtuigbrandstof momenteel 100.000 ton. Na de uitbreiding naar Singapore in 2022 heeft Neste op jaarbasis een capaciteit voor hernieuwbare producten van bijna 4,5 ton. Van de totale productiecapaciteit in 2022 bedraagt het aandeel hernieuwbare vliegtuigbrandstof ruim 1 miljoen ton per jaar.

Global 100

In 2019 bedroeg de omzet van Neste 15,8 miljard euro. In 2020 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Vier Nederlandse bedrijven staan in deze lijst met ING op plaats 7. KPN staat op plaats 40, DSM op plaats 45 en Unilever op plaats 46.

*) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot tijdens de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (2009/28/EG).