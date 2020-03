Neste neemt Mahoney Environmental over om de groeistrategie en positie in hernieuwbare grondstoffen te versterken

Neste, ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en hernieuwbare vliegtuigbrandstof geproduceerd uit afval en residuen, is overeengekomen om Mahoney Environmental volledig over te nemen. Mahoney is een inzamelaar en recycler van gebruikt frituurvet in de Verenigde Staten. Neste neemt Mahoney en alle aan het bedrijf verbonden entiteiten over. De transactie is afhankelijk van de naleving van de gangbare afrondingsvoorwaarden en de wettelijke goedkeuring.

“Dit is weer een belangrijke stap voor Neste in de uitvoering van onze groeistrategie. Met deze overname krijgen we toegang tot een aanzienlijk volume aan gebruikt frituurvet en een platform om onze toeleveringsketen voor grondstoffen in Noord-Amerika te laten groeien”, zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

De transactie stelt Neste verder in staat om een wereldwijd platform voor afval- en restgrondstoffen te realiseren dat gelijke trend houdt met de groeiende vraag naar hernieuwbare producten in de wereld. Het zal ook de concurrentiepositie van Neste op de wereldwijde markt voor afval- en residugrondstoffen verbeteren.

Gebruikt frituurvet is één van de meer dan 10 verschillende grondstoffen die Neste gebruikt voor de productie van hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof en grondstoffen voor hernieuwbare polymeren. Een brede grondstoffenbasis zorgt voor flexibiliteit omdat het ons in staat stelt te reageren op de behoeftes van verschillende markten en klanten. Het eindproduct is altijd van topkwaliteit ongeacht de gebruikte grondstof voor de productie.

Mahoney zamelt gebruikt frituurvet in bij restaurants, hotels, sportstadions en vliegvelden. Het bedrijf verwerkt de overgebleven olie waardoor een betrouwbare duurzame component ontstaat die kan worden omgezet in hernieuwbare producten.

“Dit is een belangrijk onderdeel van onze groeistrategie in Noord-Amerika”, zegt Jeremy Baines, President, Neste US, inc. “We zijn ook bezig met het bouwen van meerdere commerciële brandstoflocaties, het uitbreiden van onze opslag- en logistieke voetafdruk en het distribueren van duurzame vliegtuigbrandstof.”

Neste staat op de derde plaats als ‘s werelds meest duurzame bedrijf volgens de Global 100 Index. De hoogwaardige hernieuwbare producten van het bedrijf kunnen vooruitstrevende bedrijven en steden in staat stellen om fossiele brandstoffen uit te faseren, de CO2-voetafdruk te verminderen en hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.