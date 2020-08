Neste , ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) geproduceerd uit afval- en restgrondstoffen, gaat duurzame vliegtuigbrandstof leveren aan Alaska Airlines, American Airlines en JetBlue Airways voor vluchten vanaf San Francisco International Airport (SFO). De koolstofarme en hoogwaardige brandstof zal bijdragen aan de inspanningen van de luchtvaartmaatschappijen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Neste levert sinds medio juli met succes duurzame vliegtuigbrandstof aan SFO via een pijpleiding. De luchthaven noemt deze mijlpaal een “klimaat-kwantumsprong”. Zodra de SAF van Neste de opslag van het SFO-brandstofconsortium binnenkomt, is het beschikbaar voor de commerciële, vracht- of zakelijke luchtvaartorganisaties die op de luchthaven actief zijn. Alaska Airlines, American Airlines en JetBlue Airways zijn de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die zich verbinden aan het gebruik van Neste’s SAF op SFO, waarmee zij voortbouwen op hun sterke reputatie op het gebied van duurzaamheid. Alle drie de luchtvaartmaatschappijen hebben de afgelopen weken hun eerste leveringen van Neste’s SAF in ontvangst genomen.

“Samen bewegen we de luchtvaartindustrie naar een duurzamere toekomst”, zegt Thorsten Lange, Executive Vice President voor Renewable Aviation bij Neste. “De luchtvaart is, net als vele andere sectoren, op zoek naar een verlaging van de uitstoot en een verhoging van duurzame praktijken. Om deze stappen te kunnen zetten, zijn samenwerking en partnerschappen als deze essentieel voor verandering op lange termijn. Neste is dan ook trots op de samenwerking met deze grote Amerikaanse vervoerders, die met ons een standpunt innemen vóór duurzaamheid.

“In 2018 sloot Neste zich aan bij SFO, Alaska Airlines, American Airlines en andere luchtvaartmaatschappijen en brandstofproducenten in een baanbrekende overeenkomst om het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof te vergroten. Vandaag maken Neste en deze luchtvaartmaatschappijen die belofte waar.

“Alaska was de eerste Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die zich inzette om het gebruik van SAF te bevorderen en toe te passen. Bovendien was het één van de eerste luchtvaartmaatschappijen die het gebruik van SAF in het passagiersvervoer heeft kunnen demonstreren, met al bijna 80 vluchten die in de afgelopen 10 jaar met duurzame vliegtuigbrandstof zijn uitgevoerd”, aldus Diana Birkett Rakow, Vice President of External Relations bij Alaska Airlines. “Nu we gezamenlijk terugkeren naar de luchtvaart en deze opnieuw laten groeien, zijn we blij dat we deze volgende stap kunnen zetten richting een commercieel verantwoorde levering en het gebruik van SAF. We hebben nog een lange weg te gaan. Een verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij zijn, is van cruciaal belang voor onze werknemers, gasten, gemeenschappen en onze toekomst. Het gebruik van SAF is een belangrijk onderdeel van onze strategie om de CO2-uitstoot te verminderen.

”“Zelfs onder deze moeilijke omstandigheden is het voor ons, onze teamleden en onze klanten belangrijk om onze luchtvaartmaatschappij duurzamer te laten opereren”, aldus David Seymour, Chief Operating Officer bij American Airlines. “We hebben een visie voor de toekomst van American Airlines die onder meer betrekking heeft op het bevorderen van de meest veelbelovende oplossingen voor de vermindering van de koolstofuitstoot van het luchtverkeer. Duurzame vliegtuigbrandstof is daar het belangrijkste onderdeel van. We werken al een aantal jaren samen met Neste, een koploper op het gebied van duurzame brandstoffen. We zijn er trots op dat we deze stap zetten om de markt voor duurzame vliegtuigbrandstof een impuls te geven.”

“Vliegen verbindt mensen en culturen en ondersteunt een wereldwijde economie. Als sector werken we samen om onze invloed op de klimaatverandering te beperken”, zegt Joanna Geraghty, President en Chief Operating Officer bij JetBlue Airways. “Het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen is een belangrijk onderdeel van het toekomstplan van JetBlue Airways. We blijven ons richten op milieukansen op de lange termijn, met name het verminderen van onze grootste impact: koolstofuitstoot door vliegen. De luchtvaart is een van de weinige sectoren die zich collectief heeft gecommitteerd aan een internationale doelstelling voor het verlagen van de uitstoot. Meer dan ooit moeten we de milieuverbeteringen in de hele sector ondersteunen, zoals het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof, om de markt voor deze koolstofarme brandstoffen een impuls te geven.

”Neste’s SAF kan als een drop-in brandstof worden gebruikt voor bestaande vliegtuigmotoren en luchthaveninfrastructuur, en vereist geen extra investeringen. In zuivere vorm kan de brandstof gedurende zijn levenscyclus de uitstoot van broeikasgassen tot 80% verminderen in vergelijking met traditionele vliegtuigbrandstoffen. Het bestaat voor 100% uit duurzaam gewonnen hernieuwbare afval- en restmaterialen.

Neste’s jaarlijkse capaciteit voor duurzame vliegtuigbrandstof is momenteel 100.000 ton (34 miljoen liter). Met de geplande uitbreiding van de raffinaderij in Singapore en met mogelijke extra investeringen in de Rotterdamse raffinaderij, zal Neste in 2023 de capaciteit hebben om ongeveer 1,5 miljoen ton (515 miljoen liter) SAF per jaar te produceren.

Voorafgaand aan gebruik wordt Neste’s SAF gemengd met fossiele vliegtuigbrandstof. Vervolgens wordt gecontroleerd of de brandstof voldoet aan de ASTM-vliegtuigbrandstofspecificaties. Naast het helpen van klanten om hun eigen uitstoot van broeikasgassen te verminderen, heeft Neste zichzelf tot doel gesteld om haar productieactiviteiten in 2035 koolstofneutraal te maken.