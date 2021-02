In opdracht van de Franse rederij Jifmar Offshore Services, is Neptune begonnen met de bouw van ,,de Canopée”, een groot zeilende vrachtschip, aldus berichtgeving van de scheepsbouwer. De Canopée zal worden uitgerust met vier 30 meter hoge Oceanwings. Deze zeilpanelen met een oppervlakte van 375 m2 elk (totaal 1500 m2) moeten een positief effect hebben op het brandstofverbruik van de diesel-mechanische voortstuwingssystemen. De regelbare spoedschroeven kunnen in de ‘vederstand’ worden gezet wanneer het Ocean wing-windsysteem voldoende effectief vermogen levert om het schip op snelheid te houden. Dan zullen beide of één van de twee Wartsila hoofdmotoren worden uitgeschakeld.

Ontwikkeling

De bouw van de romp is uitbesteed aan een van Neptune-partners, het snijden van het staal is net voor Kerstmis begonnen en de eerste bodemsecties zijn al in aanbouw. De afbouw zal worden uitgevoerd bij Neptune Hardinxveld. De oplevering van het schip is gepland eind 2022 na een reeks proefvaarten en testen.

Jifmar Offshore Services anticipeert

Jifmar Offshore Services, opgericht in 2005, biedt geïntegreerde maritieme oplossingen door het aanbieden van geavanceerde maritieme offshore olie & gas diensten en maritieme en onderzeese oplossingen voor de offshore wind industrie. Jifmar anticipeert op de behoeften van zijn klanten en streeft naar uitmuntendheid door middel van materiële middelen en een gestructureerde organisatie geïmplementeerd om aan hun behoeften te voldoen. Jifmar Offshore Services heeft zijn hoofdzetel in Aix-en-Provence, Frankrijk en heeft dochterondernemingen waaronder VDC in Noord-Frankrijk, North West Marine in Schotland, Houston, Texas en andere in Afrika zoals Gabon, Congo.

Neptune Marine

Neptune Marine biedt een breed scala aan maritieme oplossingen, waaronder nieuwbouw, reparatie, bevrachting van materieel en andere aanvullende diensten. Wij werken samen met onze klanten en leveranciers om oplossingen te creëren en te leveren die robuust, innovatief en duurzaam zijn. Neptune Marine opereert vanuit drie locaties in Nederland; Hardinxveld, Aalst en Groningen.