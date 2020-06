Nederlandse vestiging Fraunhofer maakt zich sterk voor Europees platform voor beschermingsmiddelen

Europa moet zelfvoorzienend worden in de productie van mondkapjes, beschermingsbrillen, gezichtsbeschermers, handschoenen en beschermende kleding voor medisch personeel dat corona-patiënten moet verzorgen. Vandaar dat het eind maart in Duitsland opgerichte platform www.corona.KEX.net, een spin-off van Fraunhofer Institute for Production Technology, zijn schaal wil vergroten naar heel Europa.

Aldus Biba Visnjicki van het Fraunhofer Project Center (FPC) in Enschede dat samen met de Duitse informatiedienstverlener KEX de technologie voor het platform heeft ontwikkeld. Daarin is het Nederlandse platform www.strijdcorona.nl, ook mee-ontwikkeld door het FPC, volledig geïntegreerd, om zo tot één samenhangende toeleverketen te komen. Tot nog toe is het platform ingezet voor het toegeleverd krijgen van deze medische supplies uit China. ‘Daarvan zijn we nog helemaal afhankelijk. Dat is niet houdbaar. Voor een eventuele nieuwe opleving van het corona-virus of voor toekomstige epidemieën en pandemieën moeten we als Europa zelfvoorzienend worden.’

Inkopen kan straks bij uitsluitend Europese leveranciers

Vandaar het platform waarop Europese leveranciers hun materialen kunnen gaan aanbieden en ziekenhuizen, verpleegtehuizen en andere instellingen en organisaties die kunnen inkopen. ‘Straks dus bij uitsluitend Europese bedrijven. Dat kunnen compleet nieuwe partijen zijn of bestaande bedrijven als het Nederlandse Auping die delen van de benodigde competenties reeds in huis hebben.’ Om concurrerend met China te zijn zal die productie sterk gedigitaliseerd en geautomatiseerd moeten worden en produceren conform de ethische voorwaarden en kwaliteitseisen die in het Europees land van de inkopende partij gesteld worden. ‘Kennis van ontwikkelen en opbouwen van dergelijke lijnen is bij FPC en Fraunhofer IPT in ruime mate voorhanden. Maar we gaan ook werken aan een kunstmatig intelligent early warning-systeem dat zorgt dat al bij eerste signalen van medische instellingen de productie wordt opgestart.’

Het platform www.corona.KEX.net is een Duitse aangelegenheid waarbij aangesloten zijn ongeveer 250 medische instellingen en plusminus honderd bedrijven, waaronder Siemens, Dräger, Webasto, Bosch, BMW en de Duitse vestiging van Philips. In Nederland werkt FPC samen met het initiatief Unite4Covid van DSM om Nederlandse aanbieders en vragers via www.strijdcorona.nl aan het internationale platform te koppelen. De komende weken en maanden wordt dat gezelschap dus verrijkt met (mkb-)ondernemingen uit heel Europa, aldus Visnjicki.

Partijen in Nederland die beschermende middelen nodig hebben of die kunnen leveren kunnen zich melden op www.strijdcorona.nl of bij het FPC: www.utwente.nl/en/fraunhofer.

Groeiend FPC verhuist naar ruimere locatie

Overigens verhuist het Fraunhofer Project Center volgend jaar van de campus van de Universiteit Twente naar een nieuw pand op het Kennispark Twente. Het FPC, dat drie jaar geleden naar Enschede kwam is in die tijd gegroeid van zes naar 24 medewerkers. De 2000 m2 die het onderzoeksinstituut op de nieuwe locaties tot zijn beschikking biedt ruimte voor verdere doorgroei. Er zullen machines ontwikkeld en getest worden. Ook zal er het Advanced Manufacturing Center in worden ondergebracht, een ‘open innovatiehub’ voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de nieuwste productietechnieken. Hun medewerkers kunnen er trainingen volgen en er met onderzoekers van kennisinstellingen samenwerken. Het FPC zal de hoofdbewoner worden van de nieuwbouw waar ook 6500 m2 beschikbaar zal komen voor andere gebruikers.