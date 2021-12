Begin december is de eerste Vaxtractor ingezet. Met een uiterste precisie en met een vulsnelheid van 250 injectiespuiten per uur, kan de Vaxtractor de werkdruk tijdens de komende boostercampagne aanzienlijk verlichten. De machine is de afgelopen weekenden gebruikt tijdens de boostervaccinatie van het personeel in het Erasmus MC. Daarbij zijn enkele duizenden medewerkers gevaccineerd. De eerste bevindingen zijn positief.

Verdrievoudiging capaciteit

Bij grootschalige vaccinatiecampagnes zijn zorgmedewerkers, naast het afnemen van enorme aantallen testen en het vaccineren van zoveel mogelijk mensen, ook belast met het vullen van de injectiespuiten. Dit zogeheten optrekken moet secuur gebeuren en is een erg tijdrovende en daardoor kostbare klus.

Met één Vaxtractor kunnen door twee medewerkers per dag geautomatiseerd zo’n 2000 injectiespuiten worden gevuld. Voorheen had je hiervoor zes medewerkers nodig. De vrijgemaakte vier zorgmedewerkers kunnen hiermee weer worden ingezet voor kerntaken.

Gebruikersvriendelijk

Wilfred Weijers, eigenaar van Atlas, is de bedenker van de Vaccine extractor en schakelde technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon in voor de verdere ontwikkeling en productie van de Vaxtractor. Met hulp van GGD Brabant-Zuidoost optimaliseerden ze de gebruikersvriendelijkheid.

Ellis Jeurissen (directeur publieke gezondheid GGD Brabant Zuidoost):”Publiek private samenwerking is de toekomst en innovatieve ideeën die de Covid-19 bestrijding verder brengen helpen we graag op weg. Fantastisch dat dit geleid heeft tot een eindproduct dat ook voor andere vaccinatieprogramma’s van toegevoegde waarde zal zijn”.

Weijers: “Bij GGD BZO waren ze heel enthousiast en stonden ze open voor onze innovatie. We hebben daar mee mogen kijken op een XL-priklocatie en veel kunnen leren van de zorgmedewerkers die daar handmatig spuiten optrokken. Het contact met de zorgmedewerkers is erg belangrijk, want je kunt wel een mooie machine bedenken, uiteindelijk moeten de gebruikers er goed mee kunnen en willen werken. De samenwerking met GGD BZO was dan ook heel waardevol, we hebben het ontwerp daardoor nog gebruikersvriendelijker kunnen maken.”

Veilig getest

Bij het Erasmus MC is de Vaxtractor vervolgens met de Pfizer- en Moderna-vaccins in de klinische praktijk getest en gevalideerd. Het apparaat werkt nauwkeurig, veilig en snel. Het trekt de juiste hoeveelheid vaccin op, werkt bacteriologisch schoon en voorkomt prikincidenten.

Dr. E.J. Ruijgrok (ziekenhuisapotheker in het Erasmus MC): “De Vaxtractor kan veilig worden ingezet bij het optrekken van Moderna en Pfizer vaccins. De machine kan grootschalig ingezet worden, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Dit draagt bij aan de opschaling van de Covid-19 vaccinatie”.

Vaccinatiecampagnes wereldwijd

Weijers is blij met de positieve conclusie van het Erasmus MC: “Wij zijn klaar om de productie van de Vaxtractor te vergroten. Het apparaat is immers niet alleen geschikt voor ziekenhuizen en priklocaties, maar ook voor de grotere huisartsenpraktijken. En kan niet alleen voor corona- en griepvaccinatiecampagnes worden ingezet, maar is geschikt voor de ondersteuning bij alle vaccinatiecampagnes van nu en in de toekomst.