Een van de drie winnaars van de European Social Innovation Competition 2021 van dit jaar voor de prijs Vaardigheden voor morgen – Een groene en digitale toekomst vormgeven is SkillLab, een Nederlands project dat een mobiele oplossing ontwikkeld heeft waarmee mensen hun vaardigheden kunnen vaststellen en uiten. Ook koppelt het vaardigheden aan banen en opleidingsmogelijkheden om leemtes in vaardigheden te vullen. MycoTEX® uit Nederland is gekozen als de winnaar voor de Impactprijs van dit jaar. Voor de Impactprijs van 2021 werd gekeken naar het sociale innovatieproject dat de afgelopen 12 maanden de meeste sociale impact van belang had.

De andere twee winnaars van de prijs Vaardigheden voor morgen – Een groene en digitale toekomst vormgeven zijn:

Snowball Effect is een Oostenrijkse opleiding waar aspirant sociale ondernemers kunnen leren hoe zij beproefde sociale ondernemingen in hun regio kunnen repliceren.

Zekki – What’s up? – is een digitale service uit Finland die jongeren koppelt aan verschillende ondersteunende diensten aan de hand van een online quiz waarmee zij zelf hun welzijn kunnen beoordelen.

De drie winnende projecten zijn het meest innovatief en hebben het grootste potentieel laten zien als het gaat om de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor Europa’s groene en digitale transitie. De winnaars, die elk 50.000 euro krijgen, zijn bekend gemaakt de Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea) tijdens de prijsuitreiking voor de Europese competitie voor sociale innovatie die op 8 december online werd gehouden. “Dit jaar hebben alle deelnemers en vooral de winnaars laten zien dat Europa over een enorme bron aan innovatief potentieel beschikt. Hiermee kunnen we de vele uitdagingen aan waarmee we als samenleving worden geconfronteerd. Ik wil alle deelnemers, en zeker ook de terechte winnaars, graag feliciteren met hun enthousiasme, hun visie en hun bijdrage aan een groenere en meer digitale toekomst van Europa”, zegt Valentina Superti – directeur van Ecosystems II: Tourism & proximity, DG GROW (Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf), Europese Commissie. “Ik feliciteer de winnaars van dit jaar met hun ondernemerschap en hun innovatieve benadering waarmee ze onze uitdaging hebben aangepakt. Uit het impactverslag 2020 blijkt duidelijk hoeveel invloed de Europese competitie voor sociale innovatie heeft op het scheppen van werkgelegenheid, groei en duurzaamheid op het toepassingsgebied van de competitie. Ik ben ervan overtuigd dat de winnaars van dit jaar net zoveel zullen bijdragen aan de duurzaamheid en digitalisering in Europa”, voegt Jean‑David Malo, directeur van Eismea, daaraan toe.

Impactprijs 2021

Bij de Europese competitie voor sociale innovatie gaat het niet alleen om goede ideeën, maar ook om de impact. Voor de Impactprijs van 2021 kijken we naar de halvefinalisten van de competitie van vorig jaar – Mode opnieuw vormgeven – Gedragsverandering voor duurzame mode – en kennen we een bedrag van 50.000 euro toe aan het project dat de afgelopen 12 maanden de meeste sociale impact van belang had. Voor de Impactprijs hebben de halvefinalisten van 2020 een impactverslag ingevuld met een beschrijving van de vooruitgang en impact die zij hebben bewerkstelligd. Aan de hand hiervan heeft de jury hun impact en resultaten geanalyseerd.

Na zorgvuldig beraad heeft de Eismea MycoTEX® uit Nederland gekozen als de winnaar voor de Impactprijs van dit jaar en prijst ze het project voor hoe goed zij hun impactdoelstellingen het afgelopen jaar hebben weten te bereiken. MycoTEX® maakt gebruik van een automatische, naadloze productiemethode voor kleding op maat van duurzame, plantaardige vezels van mycelium (paddenstoelwortels) waarmee ze kunststoffen en leer vervangen door composteerbare materialen.

Meer over de Europese competitie voor sociale innovatie

De “Europese competitie voor sociale innovatie” werd opgezet ter nagedachtenis aan Diogo Vasconcelos, een pionier op het gebied van sociale innovatie. De competitie wordt met steun van de Europese Innovatieraad door de Europese Commissie georganiseerd in alle EU-lidstaten en landen die aangesloten zijn bij Horizon Europa. De competitie, die nu voor de negende keer wordt gehouden, is een baken voor sociale vernieuwers in Europa. Er wordt gebruik gemaakt van een beproefde methode om ideeën al in een vroeg stadium te ondersteunen en het faciliteert een netwerk voor radicale vernieuwers die de samenleving ten goede veranderen.

Elk jaar worden er drie prijzen van 50.000 euro en één impactprijs van 50.000 euro uitgereikt aan de beste sociaal innovatieve projecten voor een betere wereld. De competitie steunt de ontwikkeling van ideeën in een vroeg stadium door middel van zakelijke ondersteuning zoals mentoring en coaching en door het faciliteren van een netwerk van andere sociale vernieuwers.

Elk jaar richt de competitie zich op een ander vraagstuk dat in Europa en in onze samenlevingen speelt. In 2021 lag de focus op Vaardigheden voor morgen – Een groene en digitale toekomst vormgeven en moest het vooral een stimulans, steun en beloning zijn voor sociale innovaties die mensen en organisaties helpen vaardigheden te identificeren, te ontwikkelen en te versterken die we nodig hebben om ons aan te passen aan een veranderende wereld en er te kunnen gedijen.

De decemberuitgave van Link magazine die komende vrijdag uitkomt heeft sociale innovatie als thema.