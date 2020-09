“Nederlandse regering moet elektronisch factureren verplichten voor B2B en B2G”

Onlangs berichtte de nieuwszender BNR Nieuwsradio dat steeds meer Nederlandse bedrijven in de problemen komen omdat facturen niet op tijd worden betaald. Deze uitdagende situatie waarin velen verkeren, aangewakkerd door het coronavirus, wordt veroorzaakt door te late betalingen of facturen waarbij de betalingstermijn niet wordt gehanteerd. “Terwijl het echt allemaal anders kan”, zegt Ruben Slagmulder, consultant bij de Finse e-invoicingspecialist Basware. “Het heeft allemaal te maken met het veiligstellen van de eigen cashflow, en dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect. De gevolgen kunnen dan redelijk desastreus zijn, waarbij faillissementen niet uitgesloten.”

‘Nederland is paper based driven’

In Scandinavië is e-factureren ingeburgerd en maakt het en vast onderdeel uit van de bedrijfscultuur en -processen. “Met name in Finland is e-factureren de normaalste zaak van de wereld zonder dat de overheid zich te veel met een dergelijk proces bemoeit. Kijken we naar Benelux kunnen we niet anders concluderen dat we nog steeds zeer paper based driven zijn. En dan helpt een coronacrisis helemaal niet. Nu iedereen thuis werkt, moeten facturen ook thuis worden gescand, PO-nummers kunnen niet makkelijk worden aangemaakt en goedkeuringstrajecten verlopen meer dan stroperig. Dan is het niet verwonderlijk dat Graydon concludeert dat het in juni 41.3 dagen duurde voordat ondernemers hun geld kregen overgemaakt.”

Het clearance-model: the way forward?

Het wordt tijd dat Nederland knopen doorhakt om de vaart er letterlijk en figuurlijk in te houden. Premier Rutte pleitte onlangs in een debat over de coronacrisis voor elektronisch factureren. “Eigenlijk moet de Nederlandse regering e-invoicing liever gisteren dan morgen verplicht stellen. De technologie ligt er al, maar het is nu allemaal te vrijblijvend. Wanneer je met de overheid zaken wilt blijven doen of met een grote klant die het verplicht stelt, vindt verplichte e-invoicing plaats. Neem in dit geval voorbeeld aan Italië, Hongarije en Spanje die straatlengten voorliggen op Nederland, om van Latijns-Amerikaanse landen nog maar te zwijgen. Zij maken gebruik van het clearance-model, en dit werkt. Hoogste tijd dat Nederland hier ook op overstapt en e-invoicing voor iedere B2B- en B2G-omgeving verplicht stelt.”