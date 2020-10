Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) zet 28 ondernemers uit heel Europa – waaronder twee Nederlanders – in het zonnetje door hen te nomineren voor de EIT Innovation Awards 2020. Deze uitstekende vernieuwers zijn genomineerd om hun uithoudingsvermogen en creativiteit en krijgen zo erkenning voor hun baanbrekende producten en diensten die een versnelling betekenen voor de overgang van Europa naar een groenere, gezondere en meer digitale toekomst.

De Nederlandse genomineerden zijn te vinden in de categorie ‘EIT Innovators’ en ‘EIT Woman’. In de categorie ‘EIT Innovators’ is de robot ‘SARA’ genomineerd omdat hij professionals in de gezondheidszorg en klanten in zorginstellingen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen een hogere levenskwaliteit geeft. In de categorie ‘EIT Woman’ is ‘CityFlows’ genomineerd voor zijn dashboards waarmee gemeenten, exploitanten en evenementenorganisatoren het beheer van mensenmassa’s kunnen objectiveren. Zo wordt het serviceniveau en de veiligheid van drukke voetgangerszones verbeterd en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen vergroot.

Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zegt hierover: ‘Met het EIT investeert de EU in de allerbeste vernieuwers, want zij helpen een groenere, gezondere en duurzamere maatschappij te creëren voor de burgers van Europa. De genomineerden voor de Awards van dit jaar komen uit 13 landen en laten zien dat het EIT in staat is de meest veelbelovende innovatieprojecten te identificeren en stimuleren. Ik feliciteer hen allen dat zij zo ver zijn gekomen en kijk uit naar de ceremonie van de EIT Awards 2020 in december.’

Gioia Ghezzi, voorzitter van de raad van bestuur van het EIT, vertelt: “De EIT Awards van dit jaar erkennen niet alleen de indrukwekkende prestaties van de vernieuwers die wij steunen, maar ook hun veerkracht in deze moeilijke tijden. De innovaties van dit jaar variëren van nieuwe, duurzamere technologieën tot gezondheidszorgdiagnostiek en intelligente gegevensanalyse in verschillende sectoren. De genomineerden voor de EIT Awards belichamen wat Europa nodig heeft om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden: vernieuwers die snel in actie kunnen komen om ideeën om te zetten in pragmatische oplossingen.”

De Awards-ceremonie van dit jaar vindt virtueel plaats op 8 en 9 december. Daar zullen de prestaties worden gepresenteerd van succesvolle afgestudeerden, ondernemers en vernieuwers die worden ondersteund door de EIT-gemeenschap. Als we kijken naar de genomineerden voor de EIT Awards 2020, wordt duidelijk hoe divers de EIT-gemeenschap is, want ze komen uit veel verschillende landen: België (1), Denemarken (2), Frankrijk (1), Duitsland (5), Hongarije (2), Italië (1), Nederland (2), Polen (1), Portugal (2), Spanje (4), Zweden (2), Zwitserland (3) en het Verenigd Koninkrijk (2). De volledige lijst met genomineerden en hun innovaties vindt u hier.

De EIT Awards geven een beeld van de hele innovatiepijplijn die mogelijk wordt gemaakt door het EIT, van student tot ondernemer, van laboratorium tot markt en van idee tot oplossing voor Europa. Deze dynamische innovatie-aanpak creëert een unieke omgeving waarin genomineerden vernieuwende oplossingen ontwikkelen en verbeteren om dringende mondiale problemen aan te pakken op het gebied van klimaat, energie, digitalisering, voeding, gezondheid, productie, mobiliteit en grondstoffen. De 28 genomineerden dingen mee naar een prijs in de volgende vier categorieën die de stuwende dynamiek van het ondernemerschap in Europa vertegenwoordigen:

EIT CHANGE Award voor de beste afgestudeerden uit de onderwijsprogramma’s voor ondernemerschap van het EIT

EIT Innovators Award voor teams en mensen die producten en diensten met een grote impact hebben ontwikkeld

EIT Venture Award voor startende en opschalende bedrijven die hebben geprofiteerd van de incubatiebegeleiding van de EIT-gemeenschap

EIT Woman Award voor inspirerende vrouwelijke ondernemers en leiders

De geldbedragen voor de verschillende prijzen zijn 50 000 EUR (eerste plaats), 20 000 EUR (tweede plaats) en 10 000 EUR (derde plaats). Met de vijfde categorie, de EIT Public Award, kan ook het publiek zijn mening geven. Zo krijgt iedereen de kans om te stemmen voor wat volgens hem of haar de beste innovatie is. Het online stemmen gaat van start op 16 november op eitawards.eu

Degenen die uiteindelijk worden genomineerd zullen hun innovatie op 8 december mogen verdedigen. De winnaars in de vijf categorieën worden bekendgemaakt in een live prijsuitreiking op 9 december.

ACHTERGROND EIT – MAAKT INNOVATIE MOGELIJK!

Wat is het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)?

Het EIT versterkt de innovatiecapaciteit van Europa door het stimuleren van oplossingen voor dringende mondiale problemen en het koesteren van ondernemingstalent. Op die manier creëert het duurzame groei en gekwalificeerde banen in Europa. Het EIT is een EU-instantie die deel uitmaakt van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU. Het instituut ondersteunt de ontwikkeling van dynamische pan-Europese partnerschappen (EIT-kennis- en innovatiegemeenschappen) tussen toonaangevende bedrijven, onderzoekslaboratoria en universiteiten.

EIT is de motor achter vernieuwende oplossingen voor mondiale problemen

De 8 kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT zetten zich ervoor in om de overgang naar een koolstofvrije economie te versnellen (EIT Climate-KIC), de digitale transformatie van Europa te stimuleren (EIT Digital), de wereldwijde revolutie in de voedingsmiddeleninnovatie en -productie te leiden (EIT Food), EU-burgers betere kansen te geven voor een gezond leven (EIT Health), een toekomst met duurzame energie te bereiken voor Europa (EIT InnoEnergy), het concurrentievermogen van de Europese productiesector te versterken (EIT Manufacturing), van grondstoffen een belangrijke kracht te maken voor Europa (EIT RawMaterials) en de mobiliteitsproblemen van onze grote steden op te lossen (EIT Urban Mobility). Samen met hun vooraanstaande partners in Europa biedt de EIT-gemeenschap veel verschillende innovatie- en ondernemerschapsactiviteiten aan in heel Europa: trainingen over ondernemerschap, bedrijfsincubatoren en onderzoeksprojecten die door innovatie worden gestuurd.

In lijn met de plannen van de Europese Commissie voor het EIT van 2021 tot 2027 zal er binnenkort een oproep worden gedaan voor een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap: EIT Culture and Creativity.

