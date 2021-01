Zowel de nieuwe exportorders als de binnenlandse nieuwe orders schoten omhoog, ondanks de recessie in de eurozone en de lockdowns in diverse landen. Het lijkt erop dat de vraag naar industriële producten toeneemt doordat de economische vooruitzichten zijn verbeterd als gevolg van de komst van werkende vaccins. Een andere verklaring voor de stijging van het aantal nieuwe exportorders is de sterke groei van de Chinese industrie, die leidt tot meer import uit bijvoorbeeld Duitsland, dat op zijn beurt veel onderdelen uit Nederland importeert.

De industriële productie steeg sterk. Bovendien lijkt het erop dat de vraag zo snel aantrekt dat bedrijven het tempo niet kunnen bijbenen. Zowel de inkoop- als de afzetprijzen namen scherp toe, een duidelijk teken dat de vraag verbetert en dat breed herstel optreedt. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis groeiden de orderportefeuilles. Hoewel dit deels werd veroorzaakt door leveringsproblemen, is dit een goed teken omdat het duidt op toenemende vraag.

Ook tekort aan personeel vormt een rem op de productie. Waarschijnlijk zullen ondernemers meer personeel aannemen om de productie verder op te schalen. Indien ook toeleveranciers meer kunnen produceren, kunnen de levertijden weer wat korter worden, waardoor de Nederlandse industrie in januari de productie verder kan opvoeren. Wel kan de brexit in januari leiden tot vertraging, met name in de auto-industrie.

Het optimisme omtrent de verwachte productie over twaalf maanden bleef onverminderd hoog, ondanks het toenemende aantal besmettingen. De deelindicator voor de toekomstige productie blijft ten opzichte van november onveranderd op 71,0; de hoogste score in jaren. Het is duidelijk dat ondernemers rekenen op een krachtig economisch herstel in 2021.