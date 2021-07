Nederlandse industrie toonden zich in juni opnieuw optimistisch, zo blijkt uit de meest recente Business Outlook-gegevens, gebaseerd op een marktonderzoek van IHS Markit. Het vertrouwen in de productie voor de komende 12 maanden was het sterkste in meer dan drie jaar, waarbij de versoepeling van de COVID-19-beperkingen naar verwachting de inhaalvraag op zowel de binnenlandse als de internationale markten verder zal doen toenemen en zal bijdragen tot een aanhoudend herstel van de verwerkende industrie. Het vertrouwen van Nederlandse bedrijven in de industrie is op recordhoogte. Op alle fronten zijn ze voor de komende twaalf maanden optimistischer dan hun branchegenoten in de eurozone of zelfs de rest van de wereld.

Deze survey werkt met indexcijfers die iets zeggen over het optimisme/pessimisme ten aanzien van een onderwerp voor de komende 12 maanden; een waarde hoger dan 0.0 duidt op optimisme; de bandbreedte is van -100 tot +100. Het indexpercentage van Nederlandse goederenproducenten die verwachten dat de productie in het komende jaar zal toenemen, steeg van +46% in februari tot +56% in juni. Dit duidde op het sterkste vertrouwen in de vooruitzichten voor de fabrieksproductie sinds februari 2018. Bedrijven noteerden ook betere prognoses voor winst, werkgelegenheid en investeringen. Bedrijven voorzien groeimogelijkheden die voortvloeien uit een steviger vraagklimaat naarmate de COVID-19-beperkingen worden versoepeld, waarbij respondenten ook hoopten op een sterke economische opleving in de komende 12 maanden.

Hogere werkgelegenheid

Het vertrouwen komt ook tot uiting in de plannen om de investeringen op te voeren, nieuwe markten te betreden en nieuwe producten te lanceren, alsmede uit de verwachting van een opleving van de exportvraag naarmate de internationale reisbeperkingen worden versoepeld en de daarmee samenhangende logistieke problemen afnemen. Bovendien lag de netto-activiteitsbalans in Nederland in juni zowel boven het gemiddelde voor de eurozone (+48%) als boven het wereldgemiddelde (+35%).

Aangezien de industrie voor volgend jaar een aanhoudende stijging van de productie verwacht als gevolg van de sterke verkoop en de lossere afgrendelingsmaatregelen, wezen de gegevens van de Business Outlook van juni op een robuust voornemen om volgend jaar personeel aan te nemen. Het cijfer over Nederlandse goederenproducenten die verwachten extra personeel aan te nemen, steeg in juni tot +42% en was daarmee het hoogst sinds het begin van de gegevensverzameling in 2006. Dit wijst ook op een sterke verbetering van de werkgelegenheidsverwachtingen sinds het hoogtepunt van de pandemie in juni 2020, toen het percentage met -11% op een meer dan tien jaar dieptepunt stond. Van de 17 onderzochte landen noteerden alleen Oostenrijk (+44%) en het VK (+43%) in juni een hoger optimisme voor de werkgelegenheid in de verwerkende industrie.

Veel investeringsplannen, hogere prijzen en lonen

De bedrijven meldden ook veel betere plannen voor investeringen in de komende 12 maanden. Het optimisme ten aanzien van Capex-uitgaven was met +32% in juni het hoogste in drie jaar, terwijl het laatste cijfer voor O&O (+23%) de sterkste investeringsintenties sinds februari 2018 aangaf.

Het cijfer van Nederlandse goederenproducenten die in het komende jaar hogere inputkosten voorspellen, is in juni verder gestegen. Met +74% was het cijfer het hoogst sinds februari 2011 en het op twee na hoogste ooit. Voortdurende vertragingen in de toelevering, materiaaltekorten en transportkosten werden door panelleden allemaal toegeschreven aan de verwachte kostenstijging. Het indexcijfer over de mate waarin industriële ondernemers rekening houdt met hogere inloopkosten is alleen lager dan die over de verwerkende industrie in Tsjechië (+88%), Duitsland (+83%) en Oostenrijk (+75%) van de 17 landen waarvoor vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. Verwacht wordt dat de inflatoire druk het komende jaar ook zal worden veroorzaakt door hogere lonen, aangezien de geplande personeelsuitbreiding samenviel met een ongekend hoog voorziene stijging van personeelskosten in juni (+64%). Als gevolg hiervan waren de Nederlandse goederenproducenten in juni voornemens hun verkoopprijzen in de komende 12 maanden te verhogen: een indexpercentage van +67%, het hoogste ooit en ruim boven de gemiddelden voor zowel de eurozone (+55%) als de rest van de wereld (+33%).

Het rapport maakt deel uit van de reeks IHS Markit Global Business Outlook. We nemen driejaarlijks de pols van 12.000 bedrijven uit de verwerkende en de dienstensector wereldwijd. De steekproeven zijn gebaseerd op respondenten van IHS Markit’s alom bekeken Purchasing Managers’ Index (PMI) enquêtes.