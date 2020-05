Eind juli dit jaar wordt de nieuwe Genua-brug opengesteld. Met het voltooien van de brug, wordt een belangrijke verkeersader van Italië hersteld. Op 14 augustus 2018 stortte de Morandi Brug voor een groot deel in, met drieënveertig dodelijke slachtoffers en vijftien gewonden tot gevolg. De veiligheid van de voor nu nog naamloze nieuwe brug wordt onder andere geborgd door fotonicasensoren van Nederlandse komaf. Meer dan honderd sensoren zullen de structurele integriteit voortdurend monitoren.



Onder andere de ramp in Genua was aanleiding om de algemene staat van het Italiaanse wegennetwerk te onderzoeken. Onderzoek aan de brug wees uit dat de oorzaak van de ramp in Genua lag bij achterstallig onderhoud. Herstel van een verwaarloosde infrastructuur vergt enorme investeringen. De fotonicasensoren, die een relatief goedkope toevoeging aan het onderhoudsbeheer zijn, bieden hier mogelijk uitkomst. Wanneer deze sensoren al in de bouw van een groot project worden meegenomen, worden naast mogelijke rampen ook grote onderhoudskosten voorkomen.

Een groot deel van de fotonicasensoren wordt geleverd door de Nederlandse startup Somni, een innovatieve specialist op het gebied van fotonicasensoren uit Den Haag. “Het monitoren van een kilometer lange brug is technisch een lastige opgave. Vele kilometers aan koperdraad zouden nodig zijn om elke “normale” sensor aan te kunnen sluiten. Draadloze sensoren vereisen gemiddeld veel onderhoud en batterijen. Er is daarom gekozen om gebruik te maken van fotonica”, vertelt Remco Nieuwland van Somni.

“Fotonicasensoren werken op basis van licht, dat via glasvezelkabels naar de sensoren geleid wordt. In de sensoren zitten minuscule reflectoren die een deel van het licht terugkaatsen. De informatie uit de sensor wordt meegestuurd in het teruggekaatste licht. De optische sensoren hebben het bijkomende voordeel dat er meerdere sensoren aangesloten kunnen worden op eenzelfde glasvezelkabel. Dat maakt de aanleg eenvoudiger en installatie goedkoper”, vervolgt hij.

De sensoren in de nieuwe Genua brug zullen op verschillende plekken trillingen meten. Daarnaast zal de vervorming van onder andere het wegdek gemeten worden met zogenaamde reksensoren en wordt de hoekstand, oftewel scheefstand, van de achttien brugpijlers continu gemonitord. Alles om een ramp zoals plaatsvond in 2018 te voorkomen.

Somni Corporation B.V. is eind 2017 opgericht door Jac. Gofers (CEO) en Remco Nieuwland (CTO) met als doelstelling om robuuste maar vooral betrouwbare glasvezelsensoren te ontwikkelen en te produceren. Somni heeft in minder dan twee jaar tijd een sensor portfolio in de markt gezet dat bestaat uit drie unieke versnellingsopnemers en een tilt sensor. Inmiddels bedient Somni klanten over de hele wereld.