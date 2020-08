Nederlandse economie kromp met 8,5%, de krimp is geringer dan de gemiddelde krimp in de eurozone van 12%

In het tweede kwartaal kromp de Nederlandse economie met 8,5% ten opzichte van het vorige kwartaal. De krimp is kleiner uitgevallen dan ABNAMRO had verwacht. Ook was de daling aanzienlijk geringer dan de gemiddelde krimp in de eurozone van 12%.

Het bruto binnenlands product (bbp) kromp in het tweede kwartaal – volgens voorlopige cijfers – met 8,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat was verreweg de sterkste daling die het CBS ooit heeft gemeten. Wij hadden trouwens rekening gehouden met een nóg sterkere krimp (ca. 10%).

Alle bestedingscomponenten lieten een ongekend sterke daling zien. Zo kromp de particuliere consumptie met meer dan 10% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat was overigens minder dan wij hadden verwacht. De investeringen en de uitvoer lieten een vergelijkbare val zien. Opnieuw wijst het CBS er nadrukkelijk op dat de cijfers veel onzekerder zijn dan gebruikelijk.

Een enorm forse daling van de bestedingen was verwacht, nadat in maart veel bedrijven, winkels en instellingen hun deuren hadden moeten sluiten – ook in het buitenland. Pas in de loop van het tweede kwartaal werden diverse beperkingen stap voor stap verminderd.

De voorraadvorming was aanzienlijk en heeft de daling van het bbp afgezwakt, althans volgens de huidige, voorlopige cijfers. Behalve de uitvoer is ook de invoer fors afgenomen. Omdat de invoer echter minder kromp, heeft de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) het bbp met gedrukt – met ruwweg 2%-punt.

Krimp economie valt dit jaar wat kleiner uit dan eerder verwacht

Omdat in tweede helft van het voorbije kwartaal enkele beperkende maatregelen weer zijn versoepeld, verwachten we dat de economie in het derde kwartaal weer groei zal laten zien. Ook in het buitenland. Vanaf het heel lage niveau van het tweede kwartaal kan die groei relatief fors ogen. In Nederland zal dat procentuele groeiherstel in het derde kwartaal waarschijnlijk lager uitvallen dan gemiddeld in de eurozone, omdat de krimp in het tweede kwartaal hier veel kleiner was. Verder houden we er rekening mee dat het hier en daar oplaaiende coronavirus het herstel van de bestedingen overal in Europa zal afremmen. Maar omdat de daling van het Nederlandse bbp in het tweede kwartaal flink geringer was dan we hadden verwacht, kan ook de krimp voor heel 2020 wat kleiner uitvallen. We hebben onze raming voor 2020 licht verhoogd naar -5,2% (was:-5,6%).