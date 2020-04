Tempress, een in Nederland gevestigde leverancier van ovens, kondigt met trots aan dat het na de scheiding van de Amtech Group een nieuwe eigenaar heeft gevonden in de Nederlandse durfkapitaalinvesteerder Innovation Industries en een nieuw management.

Met de steun van Innovation Industries heeft het bedrijf een solide financiële basis om haar klanten in de markten voor halfgeleiders, MEMS, fotonica, zonne-energie en coating te blijven voorzien van innovatieve ovenoplossingen. Innovation Industries is een onafhankelijke durfkapitaalinvesteerder die acceleratiekapitaal en strategische ondersteuning biedt aan Nederlandse hightechbedrijven.



“We zijn onder de indruk van de mensen, producten en kennis bij Tempress”, zegt Pieter de Groot, algemeen directeur. “Afkomstig uit de hightech-industrie is het niet moeilijk op te merken dat het bedrijf, met meer dan 50 jaar ervaring, een zeer sterke positie heeft op de markt voor thermische behandeling en dat het zijn klanten veel te bieden heeft op het gebied van unieke oplossingen met een schat aan diffusie- en depositietechnologieën bij hoge temperaturen voor zowel grote productie als R&D ”, voegt hij eraan toe. “Met Innovation Industries als investeerder kunnen we onze oplossingsontwikkeling versnellen en ons bedrijf stevig laten groeien met recent geïntroduceerde platforms voor halfgeleider-, zonne- en speciale coating-industrieën”, besluit De Groot.

Vanwege de reisbeperkingen van COVID-19 zal het moeilijk zijn om binnenkort alle klanten en partners persoonlijk te ontmoeten, maar het nieuwe management zal er alles aan doen om de beschikbare communicatietechnologieën te gebruiken om de dialoog voort te zetten. Hiervoor zijn introductievideo’s gepland voor klanten, partners en medewerkers en worden videovergaderingen gepland.

Tempress is gevestigd in Nederland. Tempress ’50 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van diffusie- en coatingprocessen is een bewijs van de flexibiliteit, innovatie, kwaliteit en toewijding van het bedrijf. Als gevolg hiervan heeft Tempress meer dan 1000 diffusie- en depositie-ovensystemen verzonden voor halfgeleider-, fotonica-, MEMS- en zonnetoepassingen. Halfgeleiderervaring is de basis voor onze technologie en kennis. Om aan de vraag van de markt naar efficiëntere en kosteneffectievere toepassingen te voldoen, heeft Tempress strategische relaties opgebouwd met toonaangevende onderzoeksinstituten, universiteiten, industriepartners en onze klanten.

Onze rijke geschiedenis stelt ons in staat om geavanceerde technologische oplossingen te leveren, aangevuld met diffusie- en afzettingsapparatuur en automatiseringsoplossingen voor ons grote klantenbestand. Ons doel is om onze klanten te blijven ondersteunen in hun streven naar hun betere producten en de laagste total cost of ownership.