Nedap, marktleider in RFID-oplossingen, lanceert Nedap iD Cloud Platform, een geïntegreerde suite van SaaS-oplossingen die speciaal is ontwikkeld voor RFID-technologie. Nedap iD Cloud stelt retailers in staat om een perfecte zichtbaarheid van de voorraad te creëren zonder enige verspilling of derving. Het platform volgt de productbewegingen van alle items in de supply chain, of het nu in een winkel of een distributiecentrum is of om antidiefstaldata gaat, en verzamelt die gegevens in een gecentraliseerde voorraadopslagplaats in de cloud. Het platform wordt inmiddels in meer dan 10.000 winkels wereldwijd gebruikt. Dit maakt iD Cloud het snelstgroeiende RFID platform beschikbaar in de markt.

Nedap iD Cloud is het enige schaalbare enterprise platform dat alle elektronische productcodes en de geschiedenis van individuele producten op één plaats verzamelt om zichtbaarheid van de voorraad te creëren met behulp van RFID-technologie. Dit stelt retailers in staat om hun bedrijf eenvoudig te schalen, de verkoop te verhogen en klanttevredenheid te stimuleren.

Soepele winkelervaring creëren

Denimmerk G-Star RAW is een van de merken die het afgelopen halfjaar het Nedap iD Cloud-platform heeft geïmplementeerd. “Als merk moet je e-commerce en traditionele retail integreren om een soepele winkelervaring te creëren voor de hyper connected consument van vandaag”, aldus Barry van Wijk, Head of Retail Operations bij G-Star RAW. ”We zien een duidelijk verandering in de traditionele rol van winkels. Vroeger was de winkel de plek bij uitstek om een product te passen en vervolgens te kopen, maar tegenwoordig is de functie van winkels veel uitgebreider geworden. Winkels vormen een belangrijk onderdeel in het creëren van een volledige omnichannel merkervaring. Zo dienen onze winkels tegenwoordig ook als mini-distributie centra waardoor onze klanten een artikel dat ze net online hebben gekocht, gemakkelijk kunnen ophalen in de dichtstbijzijnde winkel of binnen een dag kunnen laten bezorgen.”

Zonder enige voorraadverspilling of derving

”Dit is waar tech, retail en duurzaamheid elkaar ontmoeten – we zijn erg enthousiast over de officiële lancering van het uitgebreide iD Cloud platform, omdat onze visie is dat elke retailer perfecte voorraadzichtbaarheid realiseert zonder enige voorraadverspilling of derving”, aldus Oscar van den Broek, Managing Director van Nedap Retail. “Zichtbaarheid binnen de supply chain is belangrijker dan ooit. iD Cloud begon ooit in de winkel en we zijn er trots op dat we retailers nu een compleet end-to-end platform kunnen bieden, dat inmiddels in meer dan 10.000 winkels over de hele wereld is geïmplementeerd.”

Vier gespecialiseerde oplossingen

Het iD Cloud-platform bestaat uit vier gespecialiseerde oplossingen en stelt retailers in staat om eenvoudig op te schalen in lijn met de vraag en ambities. Dit zijn ‘iD Cloud Store’, dat het voorraadbeheer in de winkel digitaliseert, ‘iD Cloud Supply Chain’, dat zich richt op automatisering van de supply chain, ‘iD Cloud Loss Prevention’, dat moderne en data gestuurde diefstalpreventie mogelijk maakt en ‘iD Cloud Omnichannel’, dat is geïntegreerd met online ordermanagementsystemen.