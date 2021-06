Nearfield Instruments (NFI), de leverancier van halfgeleiderscan-sondemetrologieapparatuur, kondigde vandaag de oprichting aan van zijn Koreaanse dochteronderneming, met hoofdkantoor in Hwaseong.

Nearfield Instruments Korea richt zich op Koreaanse klantenservice en gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten, evenals R&D om de roadmap van NFI te versnellen. Het Koreaanse kantoor wordt het eerste overzeese kantoor van het NFI en de derde locatie. Het NFI voorziet dat de locatie in Zuid-Korea snel zal uitbreiden in termen van capaciteit door de werving van hoogbegaafde kandidaten op de nieuwe hwaseong-locatie.

De oprichting van de Koreaanse entiteit bevestigt de aanzienlijke vraag van klanten naar producten van NFI. NFI heeft twee nieuwe producten en metrologietechnologieën ontwikkeld op basis van SPM (Surface Probe Metrology), “QUADRA” en SSPM (Sub-Surface Probe Metrology). NFI-medewerkers meer dan 100 medewerkers

Hamed Sadeghian, President en CEO van Nearfield Instruments, merkte op: ‘Ik ben blij dat we onze Hwaseong-kantoren hebben geopend. NFI Korea stelt ons in staat om nog nauwer samen te werken met onze klanten om hun innovatiecycli te ondersteunen en onze klanten sneller van dienst te zijn door de geografische afstand te verkleinen.’

Nearfield Instruments heeft al twee vestigingen in Nederland. Het hoofdkantoor in Rotterdam is de primaire productontwikkelings- en systeemintegratiesite. Het hoofdkantoor omvat kantoren, laboratoria en cleanroomfaciliteiten.

In 2020 opende het NFI haar tweede locatie in Nederland, op de High-Tech Campus (HTC) in Eindhoven, waar de focus ligt op mechatronica en geavanceerde motion control.