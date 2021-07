Nearfield Instruments (NFI) en VDL ETG hebben een memorandum van overeenstemming getekend om hun lange termijn strategische partnerschap verder te versterken. Het partnerschap is gericht op de ondersteuning van Nearfield Instruments’ voortdurende ontwikkeling, levering en value engineering van een aantal kritische modules voor NFI’s producten, te beginnen met de QUADRA productlijn. VDL ETG zal toegewezen modules ontwikkelen, industrialiseren en leveren, waarbij de nadruk ligt op prestaties, verhoging van het productievolume, verkorting van doorlooptijden en value engineering – in overeenstemming met NFl’s product roadmap. Daarnaast zullen beide bedrijven samenwerken om een tijdige en betrouwbare productie ramp-up van de productlijnen ontwikkeld en geproduceerd door NFI mogelijk te maken.

NFI heeft zijn eerste halfgeleidermetrologieproduct ontwikkeld en uitgebracht op basis van de revolutionaire mechatronica-architectuur van HT-SPM. Momenteel bereidt het NFI zich voor op serieproductie. NFI is van plan om met VDL ETG samen te werken om een aantal van de subsystemen van haar product verder te industrialiseren en op waarde te schatten door middel van het ondertekende memorandum. De bedoeling is dat VDL ETG verder zal groeien en haar rol als gekwalificeerde mechatronische module/subsysteem leverancier zal uitbreiden.

Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments, zegt in een reactie: “Na de succesvolle introductie van de QUADRA productlijn en binnenkort de tweede productlijn, zijnde subsurface taster metrologie, zijn de volgende prioriteit en focus om aan de vraag van onze klanten te voldoen, met kortere levertijden en hogere kwaliteit. Om dit te bereiken is de rol van onze solide strategische toeleveringsketen nog meer dan voorheen van essentieel belang voor het succes van Nearfield Instruments. Nearfield Instruments en VDL ETG werken al geruime tijd nauw samen. Ik ben blij om te zien dat VDL ETG, als een gevestigde en gerenommeerde leverancier aan de halfgeleiderapparatuur industrie, de inzet en ambitie heeft om de strategische partner van Nearfield Instruments te zijn. Dit partnerschap betekent dat VDL ETG Nearfield Instruments zal helpen groeien, niet alleen in termen van mensen en productiecapaciteit, maar ook in de verdere ontwikkeling van de kritische modules van onze systemen. We zijn vastbesloten om onze relatie met VDL ETG voort te zetten en naar dit strategische niveau te tillen.”

Geert Jakobs, CEO van VDL ETG, zegt hierover: “Als contract manufacturer met ontwikkelingsmogelijkheden gelooft VDL ETG sterk in een diepgaande samenwerking vanaf het allereerste begin in de productontwikkelingsfase tot aan de volumeproductie om de beste totaalresultaten te behalen. Daarom is het voor alle betrokkenen bij VDL ETG spannend om samen met een innovatief jong bedrijf als Nearfield Instruments te werken aan nieuwe technologie en state-of-the-art producten. Onze ervaring en industriële opzet zullen Nearfield Instruments ondersteunen bij haar Go-to-Market uitdaging. Wij zijn graag de industriële partner waar men op kan vertrouwen.”