Met trots kondigen we aan dat Nearfield Instruments (NFI) op 1 september 2020 officieel een nieuwe kantoorlocatie heeft geopend op de High Tech Campus in Eindhoven. Op deze nieuwe locatie zal NFI zich richten op het expertisegebied van mechatronica systeemontwerp en -besturing voor haar huidige en nieuwe producten. Dr. Hamed Sadeghian, Managing Director van Nearfield Instruments geeft commentaar: “De kern van onze producten is gebaseerd op state-of-the-art mechatronica in combinatie met geavanceerde besturing in zowel hardware als software. Dit zal de focus zijn van onze nieuwe locatie bij HTC Eindhoven: continue verbetering van de waferdoorvoer in combinatie met een aanzienlijke verhoging van de positioneringsnauwkeurigheid. Samen zorgt dit voor een serieuze productiviteitsverbetering voor onze klanten. Bovendien zal de aanwezigheid bij HTC Eindhoven het mogelijk maken om enerzijds dichter bij Innovation Industries, een van onze investeerders, te staan, die wij waarderen om hun hands-on begeleiding en ondersteuning bij het optimaliseren van onze schaalvergroting, en anderzijds om onze samenwerking met onze Eindhovense leveranciers die zich richten op de ontwikkeling en productie van mechatronische modules, verder te versterken”.

Volgens Roland van Vliet, Managing Director van Nearfield Instruments, “is HTC Eindhoven het hart van Brainport Eindhoven, bekend om haar hoge concentratie van high tech en kennisintensieve industrie. Omdat NFI continu streeft naar het ontwikkelen en aanbieden van gedurfde innovatieve oplossingen voor procesbesturingsuitdagingen in de hoogwaardige nano-elektronica-industrie, is uitbreiding van onze activiteiten naar HTC Eindhoven de logische stap om de groei van Nearfield Instruments verder te versnellen”.

De locatie van NFI in Rotterdam, die kantoren, laboratoria en ISO klasse 5 cleanroom faciliteiten omvat, blijft het hoofdkantoor van NFI en de belangrijkste productontwikkelings- en productielocatie.