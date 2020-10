Een prijs voor het beste nieuwbouw-, verbouw-, of renovatieproject in Nederland óf in het buitenland die geheel of gedeeltelijk in staal is uitgevoerd: niet zomaar een prijs. New Logic III in Tilburg voldeed aan alle eisen waar een winnaar van de staalprijs aan moet voldoen in de categorie “Industriebouw”.

De Nationale Staalprijs bestaat sinds 1971 en wordt iedere twee jaar uitgereikt aan vijf projecten binnen vijf categorieën. Te weten: utiliteitsbouw, industriebouw, woningbouw, infrastructuur en karakteristieke stalen bouwdelen. De projecten die in aanmerking komen voor deze prijs moeten onder andere geheel of gedeeltelijk in staal zijn uitgevoerd. New Logic III, het duurzame distributiecentrum dat Heembouw in opdracht van DOKVAST voor gebruiker Rhenus Logistics heeft ontworpen en gerealiseerd, voldeed aan alle eisen.

High-end distributiecentrum op gebied duurzaamheid en architectuur

Heembouw Architecten maakte het opvallende ontwerp van New Logic III, ook wel ‘The Tube’ genoemd. De vraag van opdrachtgever DOKVAST was uitdagend: ontwerp en realiseer op bedrijvenpark Het Laar in Tilburg aan de A58 een high-end distributiecentrum op gebied van duurzaamheid en architectuur.

Het resultaat is een opvallend distributiecentrum met een hoge duurzaamheidsscore (BREEAM Outstanding met een score van 99.48%!), een eyecatcher én een plek waar mensen graag werken. Door de dynamiek van de snelweg als uitgangspunt te nemen, ontstond de kenmerkende ellipsvorm. Een grote uitsnede uit het volume maakt deze vorm boeiend en uniek voor een logistiek gebouw. De grote luifel die door de vorm van het gebouw ontstaat aan de zuidzijde fungeert als zonwering voor het grote glasoppervlakte om zoveel mogelijk daglicht te laten binnenvallen voor prettige werkomstandigheden. Omstandigheden die huurder Rhenus passen als een jas.

Structural engineering: technisch ontwerp van de staalconstructie

Pelecon structural engineers dacht met Heembouw en DOKVAST mee in de ontwerpfase van The Tube. Ook gaven zij sturing aan de constructieve mogelijkheden. Er is een 2-laagse mezzaninevloer toegepast met een totale diepte van 33,0m over de volledige voorbouw. Constructief gezien zocht Pelecon naar de limieten van de kolomafstanden in combinatie met de verdiepingsvloeren. Het gebouwontwerp is dan ook afgestemd op de maximale vloeroverspanning van 16,5m1 met een kanaalplaatvloer 400. In de andere richting zijn overspanningen van 18 meter gemaakt met geïntegreerde HL1000x642-vloerliggers. De luifel is eveneens een grote uitdaging geweest. Deze luifel is niet volledig vrijdragend, aan weerszijden van het gebouw is het grote overstek op 2 posities afgesteund tegen de 2e verdiepingsvloer.

Vakmanschap in stalen hoofddraagconstructie

Reijrink Staalconstructie produceerde, monteerde en conserveerde dit sterke staaltje constructiewerk in nog geen vier maanden tijd. De totale hoofddraagconstructie bestaat uit zo’n 2.500 ton staal. De stalen constructiedelen voor de hallen produceerden zij – volledig automatisch – in eigen huis. Ook conserveerden ze de constructiedelen.

De staalconstructie van het kantoor, met zijn kenmerkende cilindervormige delen, werd niet automatisch geproduceerd. De gebogen, driedimensionale stalen spanten zijn puur handwerk. De vakmensen van Reijrink brachten grotendeels met de hand de juiste maatvoering aan. Om er zeker van te zijn dat de spanten naadloos in het geheel pasten, legden ze de spanten uit op de werkvloer. De verdiepingsliggers in het kantoor en de VAS-ruimten zijn uitgevoerd in HL-liggers en HD-kolommen.