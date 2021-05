Hiber, het Europese satellietbedrijf voor internet of things (IoT), heeft vorige maand zijn nieuwste end-to-end IoT-oplossing HiberHeavy op de markt gebracht. HiberHeavy is ontwikkeld voor het monitoren van zwaar materieel. Met HiberHeavy kunnen mijnbouw-, landbouw- en bouwlocaties hun productiviteit verhogen met betere gegevens en analyses. HiberHeavy is Hibers eerste end-to-end oplossing voor het monitoren van zwaar materieel.

Deskundigen schatten dat 20 tot 30 procent van alle stilstand van zware machines ongepland is als gevolg van slechte preventieve onderhoudsschema’s. Monitoring van zware machines kan helpen bij het plannen van betere onderhoudsschema’s, maar de installatie van voertuigvolgsystemen is over het algemeen duur en complex. De beperkingen van traditionele monitoringsystemen maken het beheer van zwaar materieel in afgelegen gebieden zonder dekking of infrastructuur vrijwel onmogelijk.

Bedrijven kunnen HiberHeavy gebruiken om hun vloot van zwaar materieel te beheren en zo hun productie te optimaliseren. De oplossing omvat alle hardware en software die een werkplek nodig heeft om zijn voertuigen aan te sluiten op een fleetmanagementsysteem tegen een betaalbare prijs op abonnementsbasis. De oplossing maakt gebruik van Hibers satelliettechnologie om voertuiglocaties, ritten en stilstandtijden te volgen, waar ook ter wereld.

Hiber is een Europese bedrijf dat satellieten vervaardigt en dat inmiddels een aantal satellieten in de baan rond de aarde heeft. Zo is de Hiber Four in februari in de ruimte gebracht met een missie van SpaceX. De Hiber Three gaat – met vertraging – mee met een Sojoez-raket. In 2018 lanceerde Hiber de eerste twee eigen satellieten, die elk minstens eens per dag de gehele wereld bereiken. Daar waar netwerken als GSM, wifi en Bluetooth bij elkaar opgeteld een werelddekking hebben van 10 procent, bereikt Hiberband momenteel eens per dag ook de rest van de wereld.

In het najaar van 2019 benoemde het kabinet, naast Inreda Diabetic en Ioniqa, ook Hiber tot Nationaal Icoon. De Nationale Iconen zijn Nederlandse bedrijven die belangrijke innovatieve oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Het Amsterdamse bedrijf is opgericht door de ondernemers van onder andere JustEat en Treatwell.