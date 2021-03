Intravacc, een wereldleider in translationeel onderzoek en ontwikkeling van vaccins, kondigde vandaag de benoeming aan van Nathalie Laarakker als Chief Financial Officer en lid van het executive management team van het bedrijf, met ingang van 1 april 2021.

Nathalie Laarakker is een ervaren CFO en financieel directeur voor multinationale ondernemingen met een bewezen staat van dienst op financieel en senior managementniveau, voornamelijk in de hightech- en gezondheidszorgindustrie. Nathalie werkte voor Intravacc bij het R&D-bedrijf voor kankerimmunotherapieën Gadeta, nadat ze sinds 2018 hun Chief Financial Officer en Managing Director was. Nathalie begon haar professionele carrière bij PricewaterhouseCoopers en werkte voor zowel het Amsterdamse als het Boston (VS) kantoor. Ze kwalificeerde als registeraccountant in 2001, waarna ze verschillende senior functies bekleedde bij verschillende bedrijven. Een van haar eerdere functies was Head of Finance bij het aan de Amerikaanse Nasdaq genoteerde Nederlandse biotechbedrijf Merus. Ze heeft een bachelor’s degree van de Amsterdam Business School en een post-doc degree in accountancy van de Universiteit van Amsterdam, Nederland.

Dr. Jan Groen, CEO van Intravacc:

“Wij zijn verheugd Nathalie Laarakker als Chief Financial Officer in ons uitvoerend managementteam te verwelkomen. Haar benoeming komt op een moment van belangrijke kansen en groei voor het bedrijf. Nathalie’s uitgebreide internationale zakelijke en financiële ervaring zal van onschatbare waarde zijn bij de succesvolle wereldwijde uitrol van Intravacc als een toonaangevende contractontwikkelings- en productieorganisatie voor innovatieve vaccins.”

Mevrouw Nathalie Laarakker:

“Ik ben verheugd om bij Intravacc te komen werken op zo’n belangrijk en scharniermoment in de ontwikkeling van het bedrijf. Intravacc heeft een aantal uitdagende jaren achter de rug voordat het begin 2021 een private onderneming werd met de Nederlandse staat als aandeelhouder. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het managementteam en de nieuw ingestelde Raad van Commissarissen en om de strategische en financiële doelstellingen van het bedrijf te maximaliseren.”

Intravacc, gevestigd op het Utrecht Science Park Bilthoven in Nederland, is een toonaangevende wereldwijde contractontwikkelings- en productieorganisatie van innovatieve vaccins tegen infectieziekten. Als een gevestigde onafhankelijke CDMO met meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en optimalisatie van vaccins en vaccintechnologieën, heeft Intravacc zijn technologie met betrekking tot poliovaccins, mazelenvaccins, DPT-vaccins, Hib-vaccins en griepvaccins over de hele wereld overgedragen. Ongeveer 40% van de vaccins tegen kinderziekten zijn gebaseerd op de gepatenteerde technologie van Intravacc. Intravacc biedt een breed scala aan expertise voor de onafhankelijke ontwikkeling van vaccins, van concept tot fase I/II klinische studies voor partners over de hele wereld, waaronder universiteiten, volksgezondheidsorganisaties (WHO, Bill & Melinda Gates Foundation), biotech- en farmaceutische bedrijven.