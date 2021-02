Muon, een vooraanstaande aanbieder van ‘mission-critical’ micro precisie oplossingen, heeft de overname afgerond van LouwersHanique, producent van extreem nauwkeurige componenten van technisch glas- en keramiek. ‘s Werelds meest veeleisende hightech industrieën vertrouwen op LouwersHanique als partner voor het ontwikkelen van oplossingen voor hun meest ingewikkelde uitdagingen. Met deze overname verwacht Muon haar omzet in 2021 te verhogen tot ruim boven de EUR 110 miljoen.

Een breed spectrum aan miniaturisatie technologieën stelt Muon in staat elementaire precisie componenten te ontwerpen en te produceren die hun weg vinden naar toepassingen in de medische, halfgeleider-, digital printing- en filter industrie. Gilde Buy Out Partners ondersteunt Muon’s strategie om haar leidende positie verder te verstevigen, zowel door versnelde autonome groei als door overnames.

Joost Smits, CEO van Muon: “We zijn verheugd dat LouwersHanique onderdeel wordt van de Muon groep. Strategisch gezien past LouwersHanique uitstekend bij Muon. Met hun aanbod in de halfgeleider- en medische sector zijn ze actief op dezelfde eindmarkten en ook hun co-development benadering komt overeen met de manier van werken bij Muon. LouwersHanique beschikt over unieke kennis en vaardigheden om met extreem hoge nauwkeurigheid technisch glas en keramiek te bewerken. Daarmee kunnen we het gamma van oplossingen dat wij onze klanten bieden aanzienlijk uitbreiden. Tegelijkertijd biedt de kracht en schaalgrootte van Muon LouwersHanique continuïteit en ondersteuning bij het verwezenlijken van hun ambities en het voortzetten van hun indrukwekkende groei. Ik kijk ernaar uit Sjoerd van den Cruijsem te verwelkomen als lid van onze groepsdirectie en ben overtuigd dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan het succes van de groep.”

Sjoerd van den Cruijsem, Managing Director van LouwersHanique: “Geweldig om onze krachten te bundelen met Muon want dit is de beste manier om onze groeiambities voor de lange termijn veilig te stellen. Als Managing Director van LouwersHanique ben ik trots op de organisatie die we samen hebben opgebouwd en op wat we hebben bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat Muon de juiste partner is om de volgende fase van onze reis mogelijk te maken. Het bedrijfsmodel en de cultuur van Muon passen bij ons en de schaalgrootte en slagkracht van Muon gaan ervoor zorgen dat we onze doelstellingen sneller kunnen bereiken. Vanzelfsprekend blijven we investeren in het ontwikkelen van grensverleggende technologieën en productieprocessen zodat we ook aan de toekomstige eisen van onze klanten kunnen blijven voldoen. Ik kijk er naar uit toe te treden tot de directie van Muon om samen met mijn oude en nieuwe collega’s het volledig potentieel van de groep te realiseren.”

Lincoln International trad op als corporate finance adviseur van de aandeelhouders van LouwersHanique.