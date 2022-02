ICT-dienstverlener MPDV (met het hoofdkantoor in het Duitse Mosbach en dertien kantoren wereldwijd) bestaat veertig jaar en lanceerde in de jaren 90 al de eerste versies van wat MES zou worden, manufacturing execution system. Die MES-software ging HYDRA heten, naar de veelkoppige slang uit de Griekse mythologie. Inmiddels zijn er allerlei mogelijkheden bij gekomen, waaronder geavanceerde planning met behulp van artificiële intelligentie. Klant VACOM noemt die AI-planning van MPDV ideaal.

Steeds optimaler plannen en herplannen

Tegelproducent Koninklijke Mosa is klant van MPDV, net als spuitgietbedrijf Timmerije, transportbandenfabriek EA Broekema, verpakkingsbedrijf RPC Group en het Belgische staalbedrijf Vlassenroot. Accountmanager Charles van der Pluijm lepelt zo een mooi lijstje bedrijven in de Benelux op die HYDRA X, het MES-systeem van MPDV, voor het monitoren en aansturen van hun productieprocessen gebruiken. Hij werkt hard om MPDV net zo bekend te laten worden als bij de oosterburen en wil ook snel een eigen MPDV-locatie voor verkoop, projectmanagement, implementatie en support in ons land opzetten, waarschijnlijk ergens in het zuiden.

Van der Pluijm: ‘We hebben nu twintig modules binnen ons MES die allemaal met elkaar geïntegreerd zijn. Een bedrijf kan daaruit kiezen wat het nodig heeft voor zijn productieplanning en -controle, kwaliteitscontrole en human resources.’ MPDV heeft 1.400 HYDRA-implementaties uitgevoerd. De modulen voor detailplanning en personeelsplanning worden ook als Advanced Planning and Scheduling System (APS) FEDRA op de markt gebracht. FEDRA staat voor Fabrieksplanning, Eenvoudig, Dynamisch, Realistisch en Adaptief.

Klantspecifieke productie

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH, koploper in vacuümtechnologie, is al jaren klant van MPDV. Het produceert op zijn site in het Duitse Großlöbichau (ten zuidwesten van Leipzig) onder zeer strikte procescondities voornamelijk klantspecifieke vacuümkamers en componenten. De productieprocessen vragen om een gedegen planning en analyse. In het verleden had VACOM een zelfontworpen systeem om data van de werkvloer te verzamelen, maar dat voldeed niet meer. VACOM wilde het vervangen door flexibele standaardsoftware en koos voor HYDRA van MPDV vanwege zijn veelomvattendheid en veelzijdigheid. Later kwam daar FEDRA bij. De software van MPDV is volledig geïntegreerd met het ERP-systeem van SAP en met viadat, de warehouse-managementsoftwareoplossing van viastore, MPDV’s WMS-partner. ‘Dankzij HYDRA zijn onze productie en organisatie transparanter geworden’, aldus Matthias Ring, technisch projectleider bij VACOM. ‘Iedere medewerker kan de geplande productiedoelen bekijken en onze doorlooptijden zijn aanzienlijk verkort. We kunnen ons potentieel beter benutten op basis van exacte evaluaties.’

Duizend processen

Sinds maart dit vorig jaar zet VACOM bovendien in op AI-planning van MPDV. De sterk klantspecifieke productie en de vele one-offs maken AI des te belangrijker om tot de meest efficiënte productieplanning te komen en aan de leveringsafspraken te kunnen voldoen. ‘We hebben duizend orders die allemaal een ander proces doorlopen en waarbij de logistieke routes elkaar wel tig keer kruisen’, aldus productiemanager Michael Wetzel-Staar. ‘Sommige onderdelen gaan vijf tot tien keer heen en weer tussen de frees- en de laswerkplaats. We gebruiken AI om onze orders met hun vele bewerkingen op elk werkstation in te plannen. Voorheen moest al dat plannen en herplannen handmatig gebeuren. De diverse softwaresystemen synchroniseren nu continu met elkaar. AI biedt ons de vrijheid om alle bewerkingen steeds opnieuw te rangschikken en samen te voegen, zodat we de best mogelijke planning krijgen.’ Hightech bedrijf VACOM gebruikt al de modernste machines en automated guided vehicles in de intralogistiek. De implementatie van AI-planning was volgens Wetzel-Staar een logische vervolgstap richting digitale fabriek. ‘Weer een volgende stap is om ook optimale productieroutes mee te nemen in de berekeningen. Daar zijn we nu mee bezig.’

Platform vol manufacturing apps

MPDV introduceerde een jaar of drie geleden het MIP oftewel het Manufacturing Integration Platform. De klant vindt online allerlei apps waarmee hij zelf helemaal op maat en afgestemd op de eigen activiteiten en de eigen gebruikers een smart factory kan configureren. Met software van MPDV of andere partijen. ‘Bedrijven kunnen hun MES- of APS-modulen van MPDV koppelen, maar ook bijvoorbeeld ERP of PLM van compleet andere leveranciers.’ Data worden ontsloten via mApps, manufacturing apps. Zo zijn smart factories op maat te bouwen. MPDV heeft de twintig modules van HYDRA omgebouwd in mApps. Bovendien ontwikkelen vele partners binnen het MPDV-ecosysteem interessante productie-apps voor het MIP.

Kleinere klanten zullen liefst kant-en-klare apps gebruiken, grotere klanten laten hun IT’ers eigen mApps samenstellen. ‘Alles is low code en we hebben een Software Developer’s Kit en trainingen.’ Iedere afdeling, iedere gebruiker in een productiebedrijf kan op deze manier die informatie krijgen die is toegesneden op zijn werk. Op zijn tablet, via een smart watch of een ander device.