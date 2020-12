MPDV maakt alle software as-a-service beschikbaar

Smart Factory Cloud Services is het nieuwste aanbod van MPDV dat alle producten beschikbaar maakt als Software as a Service (SaaS). MPDV kan de diensten in slechts vijf werkdagen leveren. Dit geeft de klant nog meer flexibiliteit om snel in te spelen op actuele trends en ontwikkelingen in de markt. De applicaties zijn online toegankelijk. Klanten hoeven het systeem niet meer in hun eigen datacenter te beheren en hoeven zich geen zorgen te maken over onderhoud en service, aldus persinformatie van het bedrijf.

Het Manufacturing Execution System (MES) HYDRA, het Advanced Planning and Scheduling System (APS) FEDRA en het Manufacturing Integration Platform (MIP) van MPDV zijn nu beschikbaar als SaaS-oplossing. Gebruikers profiteren van een breed scala aan voordelen, aldus de softwareleverancier: MPDV zorgt voor de migratie, de bediening, het onderhoud, de service en de beveiliging van de serverapplicaties.

Altijd up-to-date

Het garandeert dat het systeem altijd up-to-date is. Interne vaste kosten die anders gemaakt zouden worden voor een on premise oplossing worden tot een minimum beperkt, zegt Matthias March, Director Product Management bij MPDV. “Klanten kunnen zich nu richten op hun productie en werken met het systeem op de werkvloer – wij doen de rest. Dankzij vooraf geïnstalleerde interfaces zijn de systemen snel en flexibel te koppelen aan andere toepassingen die in het bedrijf worden gebruikt. Ook andere cloudsoftwaresystemen, zoals een ERP, kunnen met MPDV’s Cloud Connector worden geïntegreerd.’