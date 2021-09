Motrac (een naam samengesteld uit Motion en Traction) Industries is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van aandrijflijnen. Lange tijd waren dat voornamelijk diesel-hydraulisch aangedreven lijnen, maar inmiddels verzorgt het bedrijf uit Zutphen ook volledig emissievrije, vol-elektrische lijnen, vertelt directeur Maarten Vinkesteijn. Die worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de klant, fabrikanten van landbouwwerktuigen, mijnbouwvoertuigen, grondverzetmachines en ook veegmachines en onkruidbestrijders. Dit zijn oem’ers in, wat Vinkesteijn noemt, de mid-market: ‘Dus niet de John Deere’s en Caterpillars, maar de bedrijven die circa 100 tot 500 machines per jaar produceren. Die voorzien wij van complete, klantspecifieke elektrische aandrijflijnen, bestaand uit elektromotoren, batterijen, besturingen en alle systemen voor de bediening van zaken als de hydraulische laadklep of de veegtools.’

Als de klant zelf de benodigde competenties niet in huis heeft, ontwikkelt en bouwt Motrac Industries ook de ‘proof of concept’ dan wel het prototype van het complete voertuig. ‘Waarna de klant deze in serieproductie kan nemen. Soms wil de klant ook dat wij ook de eerste series bouwen, zolang de vraag naar volledig-elektrische voertuigen nog beperkt is en hij geen eigen lijn op wil zetten.’ Met die kennis en ervaring heeft Motrac inmiddels een volgende stap gezet.

In 2018 vroeg Jean Heybroek (net als Motrac Industries onderdeel van moederbedrijf Royal Reesink) om de elektrificatie van een bestaande ‘werktuigdrager’, een multifunctioneel voertuig waaraan allerlei werktuigen gehangen kunnen worden, voor bijvoorbeeld het vegen van de straat, het weg borstelen van onkruid of het strooien van zout. Dit in afstemming met de fabrikant van die originele werktuigdrager. Die bedacht zich echter in 2019, om de ontwikkeling en bouw zelf ter hand nemen. Voor Jean Heybroek was inmiddels duidelijk dat er voldoende vraag was naar de machine, dus werd besloten die zelf op de markt te gaan brengen. Samen met Motrac Industries is de machine compleet ontwikkeld. ‘Wij weten dus alles van aandrijflijnen en hadden zelf ook al het chassis voor elektrische voertuigen ontwikkeld en gebouwd. Voor de ontwikkeling en bouw van de cabine hebben we Mathieu, een dochterbedrijf van de FAYAT Groep, bij het project betrokken.’

De machine, gedoopt als RECO eTrac, is inmiddels in diverse, klantspecifieke uitvoeringen geleverd aan meerdere klanten en rijdt nu rond in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Emissievrij dus, uitgerust met een krachtige lithium batterij waardoor die acht uur per dag inzetbaar is, voorzien van een fusee achterwielbesturing voor de wendbaarheid en een ergonomisch-verantwoorde cabine. Belangrijk voor het succes is het feit dat de ontwikkeling is gedaan met ‘goed zicht op de markt’, duidt Vinkesteijn. ‘Jean Heybroek kent die markt als distributeur en service-dienstverlener als geen ander.’ Dit najaar wordt de productie verder opgeschaald.

En hoever is die fabrikant inmiddels? ‘Die zijn naar verluidt nog steeds bezig met ontwikkelen.’