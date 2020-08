Moovd: met VR-technologie angsten en fobieën te lijf

Drie jaar geleden bezocht Sander Kamphuis (23) met zijn studiegenoten een beurs in Duitsland waar hij in aanraking kwam met Virtual Reality (VR). Sander: “Toen ik de techniek zag, dacht ik: hier wil ik wat mee.” Samen met zijn broer Menno (25) startte hij Moovd en nu maken zij het verschil met VR-behandeltrajecten voor mensen met PTSS, licht verstandelijke beperkingen, angsten en fobieën. “We zagen al vrij snel dat VR veel branches, een leuk extraatje was”, vertelt Sander Kamphuis op de website van Novel-T. Mede door het afstudeerproject van Menno kwamen ze terecht bij de zorgsector. “De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn ontzettend lang, soms wel zes tot negen maanden”, aldus Menno. Dat moest anders.

“Met VR kan je echt iets waardevols voor iemand betekenen”, vertelt Sander. Met gz-psycholoog en hoogleraar Ad de Jongh gingen ze aan de slag om hun product binnen de zorg van toegevoegde waarde te maken. De combinatie van de blootstelling van het trauma of angst middels VR en de psychologische ondersteuning zorgt ervoor dat mensen met trauma’s, zoals PTSS, op een betrouwbare manier behandeld worden. “Daarnaast biedt onze techniek tal van andere van mogelijkheden. Zo kun je met de applicatie angsten en fobieën overwinnen en kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking de techniek gebruiken. Bijvoorbeeld om te leren zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen”, legt Menno uit.

Corona als kans voor Moovd

Toen het product klaar was voor de markt brak de coronapandemie uit. “Behandelingen in de kliniek kwamen stil te liggen en intensieve trajecten werden onderbroken.” Ondanks de omstandigheden, zagen de broers ook kansen. Ze gebruikten deze omstandigheden om psychologen kennis te laten maken met Moovd. “Iedereen moest ineens beeldbellen. We stuurden 15 GGZ-instellingen onze software inclusief VR-bril, voor gratis gebruik”, vertelt Menno. “De instellingen waren ontzettend enthousiast en veel gingen met VR aan de slag”. Ze kregen veel goede feedback, wat ze hielp bij het valideren van hun product. “We kunnen nu echt de markt op”, zegt Sander.

Ondernemersadvies Novel-T

De afgelopen jaren heeft Moovd support gekregen uit verschillende hoeken. “We begonnen bij het Centrum voor Ondernemerschap bij Saxion. Vanuit daar werden we geïntroduceerd bij Novel-T”, vertelt Sander. Daar hebben ze het START programma en de Advanced Track doorlopen. Sander: “We lopen nu tegen zaken aan die we nooit eerder hebben meegemaakt. Bij Novel-T geven business developers vanuit eigen ervaring advies en coaching, dat is waardevol.” Een aantal weken geleden werden ze gebeld door een potentiële investeerder. Inmiddels heeft Moovd een angel investor aan boord en zijn ze in gesprek met venture capitalists.

Broers, maar wel heel anders

Menno: “We zijn broers, maar allebei 180 graden anders. We weten van elkaar waar we goed in zijn en laten elkaar daar vrij in. Zo is Sander sterk in organiseren, processen vormgeven en strategie vormen.” Menno legt de verbindingen en onderhoud de relaties. “Omdat we beiden nog thuis wonen, zien we elkaar 24/7 en werken we non-stop aan Moovd. Binnenkort gaat Menno uit huis, dat is ook wel lekker”, licht Menno met een knipoog toe. We denken dat meer balans uiteindelijk ons bedrijf zal versterken”.

Marktleider worden

VR verandert snel en de broers houden de trends en ontwikkelingen nauw in de gaten. “We willen niet afhankelijk worden van het device: de VR-bril,” zegt Sander. Op dit moment zijn de toepassingen van Moovd gericht op behandelen van de cliënt als deze een aandoening heeft. “We onderzoeken nu, samen met de politie, ook de mogelijkheden voor het preventief optreden bij PTSS”, vertelt Menno. Nieuwe toepassingen betekent ook opschalen. Met een compleet team willen ze hun ultieme doel bereiken: Marktleider worden met VR in de gezondheidszorg. “We zijn nu in gesprek met venture capitalists (vc’s). Op korte termijn zoeken we naar een developer, een online marketeer en een psycholoog”. Hun droom voor de toekomst? Menno: “We willen cliënten op een efficiënte manier blijven helpen met onze toepassingen, dit zorgt uiteindelijk voor kortere wachttijden en snellere behandeling.”

‘Begin gewoon’

“Niet iedereen weet hoe je moet starten met je eigen bedrijf, maar als je niet begint dan wordt het nooit wat”, laat Sander weten. Tijdens zijn studie zag hij studiegenoten met een goed idee, maar er vervolgens niets mee deden. “Blijf niet zitten met een plan of goed idee. Begin gewoon en zet die eerste stap. Wees niet bang om te leren van je fouten.”