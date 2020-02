Mooie ontwikkelingen bij opsporing prostaatkanker

Omdat het vandaag Wereldkankerdag richten we onze blik op innovatie ondernemers die zich bezighouden met het diagnosticeren en behandelen van kanker. De NOS liet onlangs in een rapportage een mooie ontwikkeling zien bij het opsporen van prostaatkanker. Door een nieuwe richtlijn wordt eerst een MRI-scan gemaakt bij het vermoeden van prostaatkanker. Dat betekent minder pijnlijke prikken, sneller een uitslag en vooral meer duidelijkheid. Een bedrijf uit de Oost NL-portefeuille dat zich hier nadrukkelijk mee bezighoudt is het Nijmeegse SPL Medical.

SPL Medical is een spin-off van het Radboudumc en ontwikkelt een uniek MRI-contrastmiddel genaamd Ferrotran®, waarmee in een zeer vroeg stadium uitzaaiingen van kanker in de lymfklieren kunnen worden ontdekt.

Ferrotran® is de enige contrastvloeistof waarmee metastasen tot 2 mm ontdekt kunnen worden. Standaard MRI of CT methoden kunnen normaliter geen metastasen opsporen kleiner dan 7 tot 8 mm. De mogelijkheid om kleine metastasen in prostaatkanker vroeg genoeg te detecteren, moet een betere kans op succesvolle behandeling mogelijk maken.

Eind 2019 heeft SPL Medical goedkeuring verkregen van regulatoire instanties voor het starten van een multicenter klinische studie voor het gebruik van Ferrotran®. De studie zal uitgevoerd worden in 10 top radiologiecentra in Duitsland, Zwitserland en Nederland. In totaal zullen 180 patiënten geselecteerd worden voor de studie. Deze klinische studie is nodig voor de Europese registratie van het middel.

Bij Radboudumc wordt Ferrotran® echter al toegepast. Inmiddels zijn honderden patiënten bij Radboudumc reeds met succes gediagnostiseerd met dit middel. Dat is mogelijk onder een “Compassionate Use” programma, dat gebruik van een nog niet geregistreerd diagnosticum toestaat onder strikte condities. Onlangs is het universitair ziekenhuis Zürich in Zwitserland ook gestart met het gebruik van Ferrotran® onder een soortgelijk programma.

Bron Oost NL investeerde in 2017 vanuit Topfonds Gelderland in SPL Medical.