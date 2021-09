Het Utrechtse Withthegrid ontvangt een investering uit het Participatiefonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Met haar monitoringssoftware en -sensoren biedt Withthegrid real-time inzichten in de conditie van de gas-, elektriciteits-, water- en stadsverwarmingsinfrastructuur. Lekkages en andere afwijkingen worden zo in een vroeg stadium opgemerkt en gerepareerd, waardoor de (energie)infrastructuur duurzamer wordt én de kosten worden verlaagd met maar liefst 25%. De investering van de ROM helpt Withthegrid om haar diensten verder op de markt te brengen en haar innovatieve software verder te ontwikkelen.

Eigenaren en beheerders van de energie-infrastructuur lopen dagelijks tegen problemen aan. Zo is er een gebrek aan technisch personeel, veroudert de infrastructuur en bovendien willen ze de duurzaamheidsdoelen behalen. Withthegrid helpt deze bedrijven.

Hun software en sensoren bieden real-time inzicht in de infrastructuur waardoor geen vaste inspecties meer nodig zijn. Zo besparen beheerders op personeelsuren en worden schades en defecten sneller gedetecteerd en gerepareerd, waardoor de levensduur van de infrastructuur langer wordt. Dat is niet alleen duurzamer, het zorgt ook voor lagere investeringskosten.

Machine learning en slimme algoritmes

Withthegrid gebruikt ‘Internet of Things’ (IoT)-technologie in combinatie met algoritmes die worden aangedreven door kunstmatige intelligentie. Met behulp van machine learning worden afwijkingen snel zichtbaar en kunnen op een zeker moment ook voorspeld worden. Zo verbetert de algehele efficiëntie, vermindert de uitvaltijd en wordt de levensduur van de infrastructuur verlengd.

De toepassing van Withthegrid wordt ingezet voor bijvoorbeeld lekdetectie bij stadsverwarming of roestmonitoring bij stalen leidingen.

Doel investering

De investering van de ROM, Boundary Holding en een aantal angel-investeerders wordt ingezet om de ontwikkeling van het product en de marktgroei te versnellen. De belangrijkste focus voor de toekomst ligt op het generen van meer inzichten uit data en op het aansluiten van meer sensoren op het platform.

Paul Mignot, CEO van Withthegrid: “Een essentiële voorwaarde voor de energietransitie is het hebben van een efficiënt energienet. Ons team ziet een enorm potentieel hierin. Onze projecten met energie-infrastructuurbeheerders in Nederland en Europa bevestigen dit potentieel. We zijn enorm trots dat we nu de volgende fase ingaan met dit consortium. Dit consortium vormt de perfecte basis voor ons volgende hoofdstuk!”

Tombstone

Wethouder Klaas Verschuure (economische zaken) overhandigde bij de investering de symbolische tombstone aan de initiatiefnemers van Withthegrid: “Fijn om als gemeente en als ROM een bijdrage te doen aan een Utrechts bedrijf met zo’n sterk model, waar het hele land iets aan kan hebben. Ondernemingen zoals deze dragen bij aan het vormgeven van de toekomst van de energie-infrastructuur.”

ROM Utrecht Region is een maatschappelijke investeerder die toegang tot kapitaal vergroot voor innovatieve bedrijven in de regio. De ROM investeert in de grote transitiesectoren die van belang zijn voor de economie van morgen: digital, health en sustainability. De investering in Withthegrid gebeurt vanuit het Participatiefonds van de ROM. Het Participatiefonds wordt gefinancierd door de Provincie Utrecht, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), evenals de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.

Boundary Holding SARL SPF (Luxemburg), geleid door dhr. Rajat Khare, is een Europese investeringsmaatschappij die investeert in technologieën die de Smart Industry revolutie (Industry 4.0) mogelijk maken. Boundary heeft geïnvesteerd in kunstmatige intelligentiebedrijven die revolutionaire technologieën rond IoT, drones, robotica, big data, gezondheid, milieu en veiligheid integreren.