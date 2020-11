Sugandh Chauhan was een promovenda in de onderzoeksgroep Natural Resources (NRS). Haar promotor was prof. dr. A.D. Nelson van de Faculteit Geo-Informatie Wetenschap en Aardobservatie (ITC) en haar co-promotoren waren Dr. Roshanak Darvishzadeh (ook ITC) en Dr. Mirco Boschetti (Instituut voor elektromagnetische detectie van het milieu (IREA) in de Nationale Onderzoeksraad van Italië (CNR)). Chauhan verdedigde haar proefschrift, getiteld Remote Sensing Of Crop Lodging: A Multi-Sensor Approach, cum laude op 11 november en heeft een interactieve ‘story map’ gemaakt om haar onderzoek te visualiseren. Bron TU Twente