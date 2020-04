Mondkapjes redden van de afvalhoop in strijd tegen Coronatekorten

De Covid-19 pandemie en de snelle verspreiding hiervan heeft geleid tot dreigende tekorten aan mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

In samenwerking met de TU Delft, Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Ziekenhuis en na overleg met verschillende ziekenhuizen en Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen is een methode getest om gebruikte mondkapjes te steriliseren via een generiek sterilisatieproces. De testresultaten komen overeen met de resultaten van nieuwe mondkapjes.

Steriliseren van mondkapjes

GreenCycl (Van Straten Medical/CSA Services) in De Meern kan ziekenhuizen, GGD’s, verpleeghuizen en praktijken in nood bijstaan. Onder de naam GreenCycl worden de maskers opgehaald. Iedere batch wordt zorgvuldig geïnspecteerd, genummerd en verpakt in speciaal laminaat. De laminaatzakken worden vervolgens gesteriliseerd op 121 graden en zijn daarna weer bruikbaar. Testen met een deeltjesteller laten zien dat mondmaskers tot vijf keer gesteriliseerd kunnen worden. GreenCycl beschikt over een special protocol voor het vervoer van gebruikte mondkapjes.

Zorginstellingen die zelf willen steriliseren kunnen bij GreenCycl terecht voor advies en metingen. Deze methode is een simpele en veilige manier om het tekort aan mondkapjes in zorginstellingen te verhelpen.

John van den Dobbelsteen en Tim Horeman hebben, onderzoekers bij de afdeling Biomechanical Engineering, samen met labmanager Rob Luttjeboer een succesvolle manier om hergebruikte gesteriliseerde mondmaskers en mondmaskers van nieuwe materialen te kunnen testen:

Sterilization of disposable face masks by means of dry and steam sterilization processes: an alternative in case of acute mask shortages due to COVID-19