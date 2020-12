Monarch Tractor introduceert ‘s werelds eerste volledig elektrische, door de bestuurder optionele, slimme tractor geïntroduceerd die op één platform is geïntegreerd. Boeren worden tegenwoordig geconfronteerd met tal van uitdagingen, waaronder een tekort aan arbeidskrachten, de gevolgen van klimaatverandering, bezorgdheid over de veiligheid, toegenomen klantcontrole op duurzaamheidseisen, overheidsvoorschriften en meer. Monarch Tractor pakt deze problemen aan door elektrificatie, automatisering, machine learning en data-analyse te combineren om de bestaande activiteiten van de boer te verbeteren, de arbeidsproductiviteit en veiligheid te verhogen en de opbrengsten te maximaliseren om overheadkosten en emissies te verlagen. Het bedrijf heeft honderden werkende boerderijen als voorlopige klanten binnengehaald.

“Monarch Tractor luidt de digitale transformatie van de landbouw in met ongekende intelligentie, technologie en veiligheidsvoorzieningen”, aldus Praveen Penmetsa, medeoprichter en CEO van Monarch Tractor. “We hebben een team van boeren, ingenieurs en wetenschappers van wereldklasse samengesteld om aan de huidige landbouwbehoeften te voldoen en geven boeren meer mogelijkheden door hen intelligente tools te geven om meer voorspellende gegevens te verzamelen om duurzame praktijken te implementeren, hun verhaal beter te delen en meer geld te verdienen. Honderden boeren hebben zich aangemeld om een ​​Monarch-tractor te ontvangen en we kijken ernaar uit om een ​​nieuw niveau van duurzaamheid en efficiëntie te bieden aan hun bestaande boerderijactiviteiten. ”

De belangrijkste kenmerken van de Monarch-tractor zijn:

Hernieuwbare technologie – Traditionele dieseltractoren produceren ongeveer 14 keer zoveel uitstoot als de gemiddelde auto. De Monarch-tractor is 100 procent elektrisch en heeft geen uitlaatemissies. Het dient ook als een 3-in-1 elektrificatiegereedschap dat niet alleen als tractor werkt, maar met extra opbergruimte fungeert als een ATV en kan presteren als een krachtige generator in het veld.

Bestuurder optioneel – De Monarch-tractor kan met of zonder bestuurder werken. Het bedrijf maakt gebruik van de nieuwste autonome hardware- en softwaretechnologie om chauffeursondersteuning en chauffeursopties te bieden. De tractor kan voorgeprogrammeerde taken uitvoeren zonder chauffeur, of een machinist kan de interactieve automatiseringsfuncties van Monarch gebruiken, waaronder de gebaren- en schaduwmodi, om de tractor een werknemer te laten volgen tijdens het werk.

Ongekende veiligheid – De Monarch-tractor zit boordevol veiligheidsvoorzieningen, waaronder het voorkomen van rollen en botsingen, op zicht gebaseerde PTO-veiligheid (PTO) en 360 ° -camera’s om de werkzaamheden soepel te laten verlopen en de werknemers dag en nacht veilig te houden.

Deep Learning & Sensing Suite – De Monarch-tractor verzamelt en analyseert elke dag meer dan 240 GB aan gewasgegevens in het veld. Het kan zowel met de huidige werktuigen van landbouwers als met de volgende generatie slimme werktuigen werken. Sensoren en beeldvorming worden verwerkt om kritische gegevenspunten te leveren die kunnen worden gebruikt voor realtime aanpassingen van de uitvoering, evenals opbrengstschattingen op de lange termijn, huidige groeifasen en andere gezondheidsstatistieken voor planten / gewassen. Door gebruik te maken van machine learning kan Monarch Tractor deze gegevens verwerken en een langetermijnanalyse van de toestand van het veld leveren, waardoor de nauwkeurigheid wordt verbeterd naarmate het langer draait. Bovendien worden de verzamelde gegevens veilig opgeslagen in een Monarch-cloud.

Slimme apparaatbediening – Via een smartphone of persoonlijk apparaat ontvangen gebruikers tractorwaarschuwingen, updates over de huidige microweeromstandigheden, gedetailleerde bedrijfsrapporten, gegevensverzameling, analyse en opslag voor een efficiëntere bedrijfsplanning.

Krachtig – De elektrische aandrijflijn van de tractor kan 40 pk (30 kW) continu vermogen leveren en kortstondig piekvermogen tot 70 pk (55 kW) in een kleine voetafdruk voor multifunctioneel gebruik.

“Als boer van de vierde generatie heb ik uit de eerste hand de gevaren gezien die landbouw niet alleen voor de arbeiders, maar ook voor het milieu met zich meebrengt”, zegt Carlo Mondavi, chief farming officer, Monarch Tractor. “Monarch Tractor brengt de landbouw in de richting van een veiligere en duurzame toekomst door schadelijke emissies te elimineren, de behoefte aan herbiciden te verminderen en werknemers uit de gevarenzone te houden met zijn optionele mogelijkheden voor de bestuurder.”

“Het aannemen van duurzame landbouwpraktijken is de kern van onze familie- en bedrijfswaarden”, zegt Aly Wente, marketingdirecteur van Wente Vineyards. “We zijn verheugd om samen te werken met Monarch Tractor om onze ecologische voetafdruk in 2021 verder te verkleinen door twee nieuwe Monarch-tractoren toe te voegen aan onze wijngaardactiviteiten. We kijken ernaar uit om te leren hoe Monarch ons kan blijven helpen bij het creëren van een duurzamere toekomst, en tegelijkertijd een efficiënte en veilige omgeving voor onze teams kan bieden. ”

Monarch Tractor heeft lovende kritieken ontvangen voor zijn innovatie. Het bedrijf ontving de “Tractor van het jaar 2020” in de AgTech Breakthrough Awards, werd uitgeroepen tot een van de “Top 10 beste nieuwe producten” van World Ag Expo en werd erkend in Fast Company’s “Best World-Changing Ideas: North America, Energy and Food. ”

“De autonome eigenschappen van de Monarch Tractor brengen het van slechts een idee voor ecologische duurzaamheid tot een echt hogere productiviteit”, aldus Jim Hoffmann, eigenaar van Hopville Farms. “Er zijn een heleboel dingen die je moet doen op de boerderij die je graag autonoom gedaan zou willen zien en die mensen niet opdraagt ​​om ze te laten doen . deze tractor kan het efficiënter doen.”